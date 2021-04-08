https://ria.ru/20210408/aeroport-1727397238.html

Аэропорт Челябинска возобновит международное сообщение с мая

Аэропорт Челябинска возобновит международное сообщение с мая

Международный аэропорт Челябинска имени Курчатова с начала мая 2021 года готов возобновить международное сообщение после окончания реконструкции терминала,... РИА Новости, 08.04.2021

2021-04-08T16:09

2021-04-08T16:09

2021-04-08T16:09

челябинская область

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

новапорт

алексей текслер

снг

челябинск

баку

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Международный аэропорт Челябинска имени Курчатова с начала мая 2021 года готов возобновить международное сообщение после окончания реконструкции терминала, сообщил в четверг губернатор Алексей Текслер.Текслер напомнил, что за последние 2 года аэропорт существенно изменился – введен в эксплуатацию терминал внутренних авиалиний с 4 телетрапами с пропускной способность 2 миллиона пассажиров в год, построен новый перрон, привокзальная площадь стала современной, а в феврале аэродром получил 3-ю категорию ИКАО. Он отметил, что в октябре прошлого года властями было принято решение закрыть международное сообщение, чтобы быстро и качественно выполнить все работы по реконструкции международного терминала аэропорта, и все строительно-монтажные работы были выполнены до 1 апреля 2021 года.Губернатор уточнил, что в настоящий момент авиакомпании и аэропорт ведут соответствующие переговоры по началу международных рейсов, также ведется работа с правительством РФ по получению соответствующих разрешений.По словам Текслера, международный терминал челябинского аэропорта, если сравнивать с прежним, расширен в 3 раза, количество стоек паспортного контроля увеличено в 2 раза, также власти получают разрешение на работу с электронными визами для иностранных граждан.Кроме того, регион продолжает работу с авиакомпаниями, которые могли бы зайти в область, сказал глава региона. "С 1 мая заходит Red Wings с постоянным базированием одного самолета. В следующем году, возможно, будет до пяти самолетов, в том числе и международное сообщение. Компания зарегистрировала здесь филиал. Мы надеемся на сотрудничество, в том числе по расширению и открытию ремонтной базы для Superjet", - пояснил он.По словам генерального директора Red Wings Евгения Ключарева, с мая текущего года компания организовывает первоначально базирование одного Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Челябинска с целью начала выполнения полетов межрегионального маршрута. "Мы уже получили субсидирование. Также рассматривается расширение географии полетов и выполнение рейсов не только субсидированных, но и на коммерческой основе. Традиционно возобновим рейсы в Сочи и Симферополь. Мы получили уже целый ряд международных назначений в страны СНГ – Баку, Ереван, Бишкек, Алма-Аты, работаем над получением разрешения для полетов в Узбекистан", - сказал он журналистам. Он уточнил, когда будет решение по открытию Челябинска для международных перевозок, то авиакомпания будет их "с удовольствием выполнять".Также Ключарев добавил, что авиакомпания ведет переговоры с туроператором по чартерным перевозкам, чтобы Челябинск встраивался в их маршрутную сеть.Как добавила руководитель коммерческого направления холдинга "Новапорт" Ксения Агафонова, в этом году планы компании, как и у всей отрасли, – восстановить объемы перевозок 2019 года. "Рассчитываем, что объем 2019 года по Челябинску будет восстановлен. В том числе за счет существенного наращивания частоты полетов в Санкт-Петербург, южные города, реализации программы субсидирования. Мы не только расширяем количество маршрутов, но и увеличиваем частоту полетов", - сказала она журналистам.

https://ria.ru/20210407/delo-1727134547.html

https://ria.ru/20210406/bolnitsy-1727040298.html

россия

челябинск

баку

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россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), новапорт, алексей текслер, снг, челябинск, баку, экономика