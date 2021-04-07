В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Пашиняна
13:47 07.04.2021 (обновлено: 13:50 07.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном может обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По ракете ничего не могу сказать, не знаю, не обладаю информацией", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, получил ли Путин накануне встречи с премьером Армении Николом Пашиняном доклад по поводу заявления азербайджанской стороны о найденной ракете комплекса "Искандер" с внутрироссийской, а не экспортной маркировкой.
Что касается тем для разговора с лидером Армении, это, по словам пресс-секретаря президента РФ, будет двусторонняя повестка дня.
"У нас работает активно межправкомиссия, (Алексей) Оверчук с нашей стороны, вице-премьер, является сопредседателем. Это, конечно, и интеграционные процессы, потому что мы имеем тесное экономическое взаимодействие с Арменией и в рамках СНГ, и в рамках ЕврАзЭС, и ОДКБ. И, конечно же, то, как реализуются совместные трехсторонние заявления по Карабаху, и как налаживается в районе мирная жизнь, развитие и разблокирование транспортной инфраструктуры, и так далее и тому подобное", - отметил Песков.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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