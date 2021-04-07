Пашинян назвал важный фактор стабильности в Карабахе
15:57 07.04.2021 (обновлено: 16:02 07.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важным фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Конечно, прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. В этом ключе я надеюсь сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе", - сказал он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.