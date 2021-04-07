https://ria.ru/20210407/stabilnost-1727217448.html

Пашинян назвал важный фактор стабильности в Карабахе

Пашинян назвал важный фактор стабильности в Карабахе

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важным фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:57

2021-04-07T15:57

2021-04-07T16:02

москва

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важным фактором стабильности и безопасности в регионе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян."Конечно, прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе. В этом ключе я надеюсь сегодня с вами обсудить ваши взгляды на архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, вокруг него, в Армении и вообще в целом в нашем регионе", - сказал он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html

москва

азербайджан

армения

нагорный карабах

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