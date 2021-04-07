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Замглавы МИД РФ Рябков не ждет скорого возвращения в США посла Антонова
Замглавы МИД РФ Рябков не ждет скорого возвращения в США посла Антонова
Посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, в ближайшее время не вернется в Соединенные Штаты, в целом решение этого вопроса зависит от готовности... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T07:18
2021-04-07T12:00
россия
сергей лавров
совет федерации рф
госдума рф
анатолий антонов
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москва
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, в ближайшее время не вернется в Соединенные Штаты, в целом решение этого вопроса зависит от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то стабилизацию отношений с Москвой, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.Решение за президентомРанее глава МИД России Сергей Лавров в эфире "Первого канала" сообщил, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон будет решать президент России Владимир Путин.Глава МИД напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Помимо это, как рассказал Лавров, у Антонова были беседы в Администрации президента. Говорить о возвращении раноСам посол заявлял, что пока рано говорить о сроках его возвращения в американскую столицу.Приглашение на консультацииРанее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей". После этого Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html
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россия, сергей лавров, совет федерации рф, госдума рф, анатолий антонов, сергей рябков, джо байден, москва, сша, политика

Замглавы МИД РФ Рябков не ждет скорого возвращения в США посла Антонова

07:18 07.04.2021 (обновлено: 12:00 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, в ближайшее время не вернется в Соединенные Штаты, в целом решение этого вопроса зависит от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то стабилизацию отношений с Москвой, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
"Это не вопрос ближайших дней. <...> Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — заявил Рябков.

Решение за президентом

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире "Первого канала" сообщил, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон будет решать президент России Владимир Путин.
"Это будет решать президент России Владимир Путин", — заявил Лавров, отвечая на вопрос, когда глава российского посольства возвращается в США.
Глава МИД напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 18:11
Антонов заявил, что Россия "не будет бегать" за США
Помимо это, как рассказал Лавров, у Антонова были беседы в Администрации президента.

Говорить о возвращении рано

Сам посол заявлял, что пока рано говорить о сроках его возвращения в американскую столицу.
"Мне в ближайшее время предстоят дополнительные встречи у руководителей ряда российских ведомств. Консультации не закончены. Делать какие-то выводы преждевременно. Разговор на эту тему будет продолжен. На сегодняшний день говорить о сроках пока рано. Консультации продолжаются", — сказал Антонов журналистам в Совете Федерации.

Приглашение на консультации

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей". После этого Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 17:34
Антонов в двух словах описал отношения России и США
 
РоссияСергей ЛавровСовет Федерации РФГосдума РФАнатолий АнтоновСергей РябковДжо БайденМоскваСШАПолитика
 
 
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