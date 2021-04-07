Замглавы МИД РФ Рябков не ждет скорого возвращения в США посла Антонова
07:18 07.04.2021 (обновлено: 12:00 07.04.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, в ближайшее время не вернется в Соединенные Штаты, в целом решение этого вопроса зависит от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то стабилизацию отношений с Москвой, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
"Это не вопрос ближайших дней. <...> Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут", — заявил Рябков.
Решение за президентом
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире "Первого канала" сообщил, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон будет решать президент России Владимир Путин.
"Это будет решать президент России Владимир Путин", — заявил Лавров, отвечая на вопрос, когда глава российского посольства возвращается в США.
Глава МИД напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
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Помимо это, как рассказал Лавров, у Антонова были беседы в Администрации президента.
Говорить о возвращении рано
Сам посол заявлял, что пока рано говорить о сроках его возвращения в американскую столицу.
"Мне в ближайшее время предстоят дополнительные встречи у руководителей ряда российских ведомств. Консультации не закончены. Делать какие-то выводы преждевременно. Разговор на эту тему будет продолжен. На сегодняшний день говорить о сроках пока рано. Консультации продолжаются", — сказал Антонов журналистам в Совете Федерации.
Приглашение на консультации
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей". После этого Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
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