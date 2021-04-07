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Замглавы МИД РФ Рябков не ждет скорого возвращения в США посла Антонова

Замглавы МИД РФ Рябков не ждет скорого возвращения в США посла Антонова

Посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, в ближайшее время не вернется в Соединенные Штаты, в целом решение этого вопроса зависит от готовности... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T07:18

2021-04-07T07:18

2021-04-07T12:00

россия

сергей лавров

совет федерации рф

госдума рф

анатолий антонов

сергей рябков

джо байден

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сша

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов, вероятнее всего, в ближайшее время не вернется в Соединенные Штаты, в целом решение этого вопроса зависит от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то стабилизацию отношений с Москвой, заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.Решение за президентомРанее глава МИД России Сергей Лавров в эфире "Первого канала" сообщил, что вопрос о сроках возвращения Антонова в Вашингтон будет решать президент России Владимир Путин.Глава МИД напомнил, что Антонов, находясь в Москве, проводит консультации в Министерстве иностранных дел России, также он встречался с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Помимо это, как рассказал Лавров, у Антонова были беседы в Администрации президента. Говорить о возвращении раноСам посол заявлял, что пока рано говорить о сроках его возвращения в американскую столицу.Приглашение на консультацииРанее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей". После этого Антонова пригласили в Москву для консультаций, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/antonov-1603673074.html

россия

москва

сша

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россия, сергей лавров, совет федерации рф, госдума рф, анатолий антонов, сергей рябков, джо байден, москва, сша, политика