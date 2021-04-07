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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210407/planetariy-1604433037.html
Московский планетарий и РИА Новости откроют "Неделю космонавтики"
Московский планетарий и РИА Новости откроют "Неделю космонавтики"
РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:00
2021-04-07T09:00
хочу стать космонавтом
интерактивные проекты
миа "россия сегодня"
космос
космос - риа наука
наталья лосева
риа новости
московский планетарий
москва
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Презентация двух проектов платформы иммерсивной журналистики РИА.Lab в составе агентства "РИА Новости" - VR-проекта "Лунная станция" и AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту", - пройдет в рамках проекта "Российская неделя космонавтики: Космос и технологии" в Москве с 14 по 18 апреля. Проект организован в партнерстве и пройдет на площадке одного из самых больших в мире и старейшего в России Московского Планетария. С помощью проектов RIA.Lab на стенде РИА Новости в Зале Урании на втором этаже любой посетитель Московского Планетария сможет совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, а также попробовать себя в роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора. После виртуального путешествия посетителей ждет полноценная программа под куполом-экраном Большого Звездного зала и девять тысяч мерцающих звезд, удивительных по естественности и красоте. Посетить стенд РИА Новости можно по билету на сеанс в Большой Звездный зал. VR-история "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах. Мобильную версию "Лунной станции" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs и Android. С февраля 2021 года проект стал доступен бесплатно и на крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ Steam.Пользователи AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" не только узнают о том, почему и как надо убирать в космосе, но также смогут самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок. В проекте три уровня, на каждом пользователь сталкивается с космическим мусором от крупного до мелкой пыли, и узнает, какими средствами эти аппараты могут его победить. Миссия пользователя – собрать обломки и не дать мусору повредить собственный аппарат. Приложение РИА.Lab доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0. В апреле Московский Планетарий готовит для своих посетителей множество программ и просмотров. 12 апреля в день празднования 60-летия полета первого космонавта планеты Земля Московский Планетарий, в рамках всероссийской акции "Космос – это мы", проведет в онлайн-формате специальный "Гагаринский урок". Трансляция урока, начало которого в 17:00, бесплатна и будет осуществляться на странице Московского Планетария в Youtube. Видеозапись урока можно будет посмотреть там же. С 14 апреля Московский Планетарий также запускает новую программу Универсариума "Путеводные звезды". Она будет демонстрироваться перед некоторыми полнокупольными фильмами. Расписание звездных программ Универсариума и полнокупольных фильмов доступно на сайте Планетария. Московский Планетарий – первый и самый большой планетарий в России, один из самых больших в мире. Построен в 1927—1929 годах. С самого начала своей деятельности отличался особым, научным и творческим стилем: он стал не только "народным университетом", но и настоящим звездным театром. Основным направлением деятельности Московского Планетария является популяризация естественнонаучных знаний. В Планетарии проводятся экскурсии, занятия по астрономии, наблюдения за звездным небом, лекции ученых, а также сеансы полнокупольных фильмов и звездных программ. Сейчас Планетарий - многофункциональный комплекс, включающий в себя Большой и Малый Звездные залы, обсерваторию, классический Зал Урании, интерактивный музей "Лунариум", кинотеатр 4D, конференц-зал, кафе, астрономическую площадку Парк Неба и собственную студию для производства полнокупольных фильмов. РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Чудо в кукурузном поле: VR-расследование год спустя", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и многие другие. В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. AR- и VR-истории РИА Новости завоевали всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA Golden World Awards 2020 и другие. В феврале 2021 году платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение" в номинации "Игры". РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
https://ria.ru/20210224/kosmusor-1598743936.html
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интерактивные проекты, миа "россия сегодня", космос, космос - риа наука, наталья лосева, риа новости, московский планетарий, москва, технологии, новости агентства, общество

Московский планетарий и РИА Новости откроют "Неделю космонавтики"

09:00 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Московского планетария
Здание Московского планетария - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Презентация двух проектов платформы иммерсивной журналистики РИА.Lab в составе агентства "РИА Новости" - VR-проекта "Лунная станция" и AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту", - пройдет в рамках проекта "Российская неделя космонавтики: Космос и технологии" в Москве с 14 по 18 апреля. Проект организован в партнерстве и пройдет на площадке одного из самых больших в мире и старейшего в России Московского Планетария.
С помощью проектов RIA.Lab на стенде РИА Новости в Зале Урании на втором этаже любой посетитель Московского Планетария сможет совершить виртуальную прогулку по Лунной станции образца 2038 года, а также попробовать себя в роли космонавта, перед которым поставлена задача очистить орбиту от космического мусора. После виртуального путешествия посетителей ждет полноценная программа под куполом-экраном Большого Звездного зала и девять тысяч мерцающих звезд, удивительных по естественности и красоте. Посетить стенд РИА Новости можно по билету на сеанс в Большой Звездный зал.
Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту. AR-игра - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 12:00Хочу стать космонавтом
Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту. AR-играВот уже 60 лет орбиту Земли загрязняет космический мусор: от сломанных спутников и ступеней ракет до частиц меньше 1 мм. К 2021 году таких объектов скопилось несколько миллионов, каждый год их число растет на 5%. Сталкиваясь с космическими аппаратами, мусор выводит их из строя, генерирует новые обломки и угрожает навсегда закрыть доступ к космосу.

"Мы давно и с огромным любопытством вместе с экспертами отрасли рассказываем нашей аудитории о космосе и космических проектах. Форматы виртуальной и дополненной реальности дают невероятные возможности погружения в те пространство и даже время, которые прежде были недосягаемы для пользователя".

Наталья Лосева
заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня"

"День космонавтики – это праздник науки, техники, технологий и смелости постигать новое и неизведанное, один из главных в России и мире. Полет Юрия Гагарина воодушевил наших ученых на новые открытия, конструкторов – на создание новой ракетной техники, а простых ребят стать летчиками и космонавтами. Желаем, чтобы полет Юрия Гагарина, и история освоения Космоса человеком продолжали и впредь вдохновлять людей на новые открытия и свершения".

Виталий Тимофеев
генеральный директор Московского Планетария
Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности - РИА Новости, 1920, 30.08.2019
30 августа 2019, 11:00Хочу стать космонавтом
Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности"Лунная станция" - это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная лунная станция. Вы осмотрите лунную базу изнутри и снаружи, в настоящем скафандре выйдете на поверхность Луны, прокатитесь на луноходе и увидите, как со стороны выглядит солнечное затмение на Земле.
VR-история "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах. Мобильную версию "Лунной станции" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs и Android.
С февраля 2021 года проект стал доступен бесплатно и на крупнейшем агрегаторе онлайн-игр и программ Steam.
Пользователи AR-игры "Спутник-мусорщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" не только узнают о том, почему и как надо убирать в космосе, но также смогут самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок. В проекте три уровня, на каждом пользователь сталкивается с космическим мусором от крупного до мелкой пыли, и узнает, какими средствами эти аппараты могут его победить. Миссия пользователя – собрать обломки и не дать мусору повредить собственный аппарат. Приложение РИА.Lab доступно для скачивания в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 21:21
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
В апреле Московский Планетарий готовит для своих посетителей множество программ и просмотров. 12 апреля в день празднования 60-летия полета первого космонавта планеты Земля Московский Планетарий, в рамках всероссийской акции "Космос – это мы", проведет в онлайн-формате специальный "Гагаринский урок". Трансляция урока, начало которого в 17:00, бесплатна и будет осуществляться на странице Московского Планетария в Youtube. Видеозапись урока можно будет посмотреть там же. С 14 апреля Московский Планетарий также запускает новую программу Универсариума "Путеводные звезды". Она будет демонстрироваться перед некоторыми полнокупольными фильмами. Расписание звездных программ Универсариума и полнокупольных фильмов доступно на сайте Планетария.
Московский Планетарий – первый и самый большой планетарий в России, один из самых больших в мире. Построен в 1927—1929 годах. С самого начала своей деятельности отличался особым, научным и творческим стилем: он стал не только "народным университетом", но и настоящим звездным театром. Основным направлением деятельности Московского Планетария является популяризация естественнонаучных знаний. В Планетарии проводятся экскурсии, занятия по астрономии, наблюдения за звездным небом, лекции ученых, а также сеансы полнокупольных фильмов и звездных программ. Сейчас Планетарий - многофункциональный комплекс, включающий в себя Большой и Малый Звездные залы, обсерваторию, классический Зал Урании, интерактивный музей "Лунариум", кинотеатр 4D, конференц-зал, кафе, астрономическую площадку Парк Неба и собственную студию для производства полнокупольных фильмов. РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проекты "Музей исчезнувших картин", "Внутри лесного пожара", "Лунная станция 2038 года", "Чудо в кукурузном поле: VR-расследование год спустя", "Слепые в большом городе", "Солнечное затмение и исчезновение Луны" и многие другие. В 2020 году журналистские проекты РИА Новости в форматах дополненной и виртуальной реальности стали лауреатами российских и международных премий. AR- и VR-истории РИА Новости завоевали всероссийскую премию "Культура онлайн", Digital Communications Awards, Eventiada IPRA Golden World Awards 2020 и другие. В феврале 2021 году платформа иммерсивной журналистики РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение" в номинации "Игры".
Девушка тестирует VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 20:05
РИА.Lab стала лауреатом премии "Золотое приложение"
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
 
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