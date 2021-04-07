https://ria.ru/20210407/operatsiya-1727199133.html

В России девочке с "хрустальной болезнью" провели уникальную операцию

В России девочке с "хрустальной болезнью" провели уникальную операцию

Уникальную операцию выполнили в Новосибирске хирурги сразу из двух российских центров травматологии и ортопедии — девочке с "хрустальной болезнью" костей... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:01

2021-04-07T15:01

2021-04-07T15:39

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НОВОСИБИРСК, 7 апр — РИА Новости. Уникальную операцию выполнили в Новосибирске хирурги сразу из двух российских центров травматологии и ортопедии — девочке с "хрустальной болезнью" костей впервые установили сразу на два бедра телескопические стержни из титана, сообщает в среду Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Минздрава России (ННИИТО).В институте пояснили, что у пятилетней девочки из Новосибирска редкое генетическое заболевание — несовершенный остеогенез (тип III), который называют "хрустальной болезнью" из-за хрупкости костей. Болезнь также вызвала тяжелую деформацию бедренных костей, исправить которую могла только операция. Девочка испытывала боль при ходьбе и со временем могла вообще перестать ходить."В октябре 2020 года хирурги ННИИТО провели девочке первую операцию, которая помогла исправить ось конечности, деформированную после предшествующих переломов. Вторая операция прошла 2 апреля 2021 года — она прошла с участием приглашенного эксперта из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова (Курган) Минздрава России. Известный российский травматолог-ортопед, доктор медицинских наук, профессор РАН Дмитрий Попков специально прилетел в Новосибирск", — говорится в сообщении. Попков пояснил, что в ходе операции впервые телескопические стержни были поставлены сразу с двух сторон: на два бедра ребенка. По объему вмешательства и конфигурации остеосинтеза это впервые было сделано в России. Взаимодействие специалистов института Цивьяна и Центра Илизарова позволило сразу армировать оба бедра и избежать повторной операции."Первоначально подобные растущие конструкции (они работают по принципу телескопа и удлиняются по мере роста ребенка) были предложены в Европе в середине XX века, затем их улучшили канадцы, а в России специалисты по инициативе Центра Илизарова разработали их в 2017 году, это томская компания "Метис". Принципиальное их отличие от зарубежных аналогов — они сделаны не из стали, а из титана, который имеет преимущества перед железом, стержни обработаны ротационно-ковочным способом, что резко повышает их общую жесткость и улучшает гладкость поверхности", — приводятся в сообщении слова эксперта.Операция длилась около двух с половиной часов и прошла успешно. Установленные конструкции укрепили изнутри хрупкую кость, что поможет оградить ребенка от возможных переломов и деформаций, а также даст шанс более безопасно и свободно передвигаться. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и в ближайшее время сможет ходить, добавили в ННИИТО.

https://ria.ru/20210407/priyut-1727141089.html

https://ria.ru/20210407/priyut-1727150170.html

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россия, нниито, здоровье - общество, российская академия наук, новосибирск, европа