https://ria.ru/20210407/musk-1604446184.html

Илон Маск поделился впечатлением после просмотра "Годзилла против Конга"

Илон Маск поделился впечатлением после просмотра "Годзилла против Конга"

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил в Twitter пост, в котором поделился впечатлением после просмотра блокбастера Адама Вингарда... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T02:06

2021-04-07T02:06

2021-04-07T02:06

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил в Twitter пост, в котором поделился впечатлением после просмотра блокбастера Адама Вингарда "Годзилла против Конга".В фильме горилла Конг и группа ученых отправляются в путешествие, чтобы найти родной дом гиганта. В пути они сталкиваются с Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Главным героям предстоит остановить этого монстра. В ленте снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и другие.Боевик стал лидером проката в России и СНГ на прошлых выходных, заработав 445,2 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210325/kong-1602772618.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милли бобби браун, снг, spacex, twitter, кино и сериалы, новости культуры, илон маск