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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Илон Маск поделился впечатлением после просмотра "Годзилла против Конга"
Илон Маск поделился впечатлением после просмотра "Годзилла против Конга"
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил в Twitter пост, в котором поделился впечатлением после просмотра блокбастера Адама Вингарда... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T02:06
2021-04-07T02:06
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил в Twitter пост, в котором поделился впечатлением после просмотра блокбастера Адама Вингарда "Годзилла против Конга".В фильме горилла Конг и группа ученых отправляются в путешествие, чтобы найти родной дом гиганта. В пути они сталкиваются с Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Главным героям предстоит остановить этого монстра. В ленте снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и другие.Боевик стал лидером проката в России и СНГ на прошлых выходных, заработав 445,2 миллиона рублей.
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милли бобби браун, снг, spacex, twitter, кино и сериалы, новости культуры, илон маск

Илон Маск поделился впечатлением после просмотра "Годзилла против Конга"

02:06 07.04.2021
 
© Legendary Pictures (2021)Кадр из фильма "Годзилла против Конга"
Кадр из фильма Годзилла против Конга - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Legendary Pictures (2021)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск разместил в Twitter пост, в котором поделился впечатлением после просмотра блокбастера Адама Вингарда "Годзилла против Конга".

"Годзилла против Конга" — это что-то невероятное. Самый безумный фильм, который я когда-либо видел. Любовное письмо сторонникам теории заговора. А еще там трогательная концовка", — написал изобретатель и миллиардер.

В фильме горилла Конг и группа ученых отправляются в путешествие, чтобы найти родной дом гиганта. В пути они сталкиваются с Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Главным героям предстоит остановить этого монстра.
В ленте снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и другие.
Боевик стал лидером проката в России и СНГ на прошлых выходных, заработав 445,2 миллиона рублей.
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