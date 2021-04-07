https://ria.ru/20210407/mesto-1727135027.html

Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом

Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не дали стула во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет The Washington Post. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:18

2021-04-07T10:18

2021-04-07T11:03

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европейский совет

турция

реджеп тайип эрдоган

анкара

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727137547_23:0:2473:1378_1920x0_80_0_0_0cbf31bfb0c149b0ecb464af7800e395.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не дали стула во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет The Washington Post.Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась накануне в Анкаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель.В итоге фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Кроме того, согласно принятым нормам, во время подобных переговоров это место обычно отводят переводчикам и другим участникам встречи, отмечает издание.Член Европейского парламента депутат Софи ин'т Велд считает, что произошедшее не было случайностью.На переговорах глав европейских институтов с Эрдоганом обсуждалось развитие экономического сотрудничества, а также по вопросы беженцев.

https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

турция

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире