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Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом
Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не дали стула во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет The Washington Post. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:18
2021-04-07T11:03
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европейский совет
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не дали стула во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет The Washington Post.Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась накануне в Анкаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель.В итоге фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Кроме того, согласно принятым нормам, во время подобных переговоров это место обычно отводят переводчикам и другим участникам встречи, отмечает издание.Член Европейского парламента депутат Софи ин'т Велд считает, что произошедшее не было случайностью.На переговорах глав европейских институтов с Эрдоганом обсуждалось развитие экономического сотрудничества, а также по вопросы беженцев.
https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html
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шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский совет, турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, в мире

Главе Еврокомиссии не досталось места во время встречи с Эрдоганом

10:18 07.04.2021 (обновлено: 11:03 07.04.2021)
 
© CumhurbaşkanlığıПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Cumhurbaşkanlığı
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не дали стула во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет The Washington Post.
Встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась накануне в Анкаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что главе ЕК не досталось места в зале заседаний, так как стульев было всего два, один из которых занял Мишель.
В итоге фон дер Ляйен пришлось сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлута Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
Кроме того, согласно принятым нормам, во время подобных переговоров это место обычно отводят переводчикам и другим участникам встречи, отмечает издание.
Член Европейского парламента депутат Софи ин'т Велд считает, что произошедшее не было случайностью.

"Это было преднамеренно… Почему @eucopresident ничего не предпринял?" — написала она в Twitter, упомянув аккаунт Шарля Мишеля.

На переговорах глав европейских институтов с Эрдоганом обсуждалось развитие экономического сотрудничества, а также по вопросы беженцев.
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Шарль МишельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропейский советТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараВ мире
 
 
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