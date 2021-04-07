https://ria.ru/20210407/karabakh-1727215616.html

Путин назвал ситуацию в Карабахе самой актуальной проблемой

Путин назвал ситуацию в Карабахе самой актуальной проблемой

Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:53

2021-04-07T15:53

2021-04-07T16:08

россия

никол пашинян

москва

армения

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что нормализация ситуации в Нагорном Карабахе остается самой актуальной и острой проблемой."Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы - это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него", - сказал Путин на российско-армянских переговорах в Москве.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210407/stabilnost-1727217448.html

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россия, никол пашинян, москва, армения, в мире, владимир путин