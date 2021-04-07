https://ria.ru/20210407/balans-1727174636.html
Онищенко посоветовал сохранять баланс движения и питания
Онищенко посоветовал сохранять баланс движения и питания
Нынешний Всемирный день здоровья проходит под знаком двигательной активности, важно сохранять баланс двигательной активности и здорового питания, сообщил РИА... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:29
2021-04-07T13:29
2021-04-07T13:29
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Нынешний Всемирный день здоровья проходит под знаком двигательной активности, важно сохранять баланс двигательной активности и здорового питания, сообщил РИА Новости в среду депутат ГД, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля.Онищенко отметил, что День здоровья в этом году имеет свою особенность – "в этом году его определяет двигательная активность". Он напомнил, что во время пандемии люди долгое время находились в изоляции и вели малоподвижный образ жизни, при этом гиподинамия (недостаточная физическая активность) находится на четвертом месте среди причин смерти."У нас после перенесенной коронавирусной инфекции в число реабилитационных мероприятий входит обязательно специальная гимнастика", - напомнил Онищенко. По его словам, для восстановления работы легких необходимы нагрузки, когда человек находится в состоянии двигательной активности.Второй важный момент – это питание. "Баланс между энергозатратами и получаемой энергией должен строго соблюдаться", - заметил парламентарий. Онищенко рекомендовал ввести в рацион больше овощей и фруктов, меньше употреблять соли и сахара и вообще придерживаться культуры здорового питания."Баланс между подвижностью, двигательной активностью и здоровым питанием – это как раз то, что сегодня является главным", - заключил Онищенко.
https://ria.ru/20210331/dietolog-1603563148.html
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здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Нынешний Всемирный день здоровья проходит под знаком двигательной активности, важно сохранять баланс двигательной активности и здорового питания, сообщил РИА Новости в среду депутат ГД
, академик РАН
и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
.
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля.
Онищенко отметил, что День здоровья в этом году имеет свою особенность – "в этом году его определяет двигательная активность". Он напомнил, что во время пандемии люди долгое время находились в изоляции и вели малоподвижный образ жизни, при этом гиподинамия (недостаточная физическая активность) находится на четвертом месте среди причин смерти.
"У нас после перенесенной коронавирусной инфекции в число реабилитационных мероприятий входит обязательно специальная гимнастика", - напомнил Онищенко. По его словам, для восстановления работы легких необходимы нагрузки, когда человек находится в состоянии двигательной активности.
Второй важный момент – это питание. "Баланс между энергозатратами и получаемой энергией должен строго соблюдаться", - заметил парламентарий. Онищенко рекомендовал ввести в рацион больше овощей и фруктов, меньше употреблять соли и сахара и вообще придерживаться культуры здорового питания.
"Баланс между подвижностью, двигательной активностью и здоровым питанием – это как раз то, что сегодня является главным", - заключил Онищенко.