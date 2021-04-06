https://ria.ru/20210406/zaderzhanie-1727080363.html

Полиция отпустила сотрудников CNN, задержанных во Владимирской области

Полиция отпустила сотрудников CNN, задержанных во Владимирской области

Сотрудники американского телеканала CNN, задержанные у колонии в Покрове Владимирской области, где содержится Алексей Навальный, отпущены на свободу, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:24

2021-04-06T18:24

2021-04-06T18:37

россия

алексей навальный

покров

владимирская область

twitter

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сотрудники американского телеканала CNN, задержанные у колонии в Покрове Владимирской области, где содержится Алексей Навальный, отпущены на свободу, сообщил корреспондент CNN Мэттью Чэнс, который был в числе задержанных."После задержания за пределами исправительной колонии, где содержится Навальный, все сотрудники CNN освобождены", - написал он в Twitter.Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, у ИК-2 в Покрове произошли задержания, в частности, был задержан корреспондент CNN Мэттью Чэнс, а также оператор телеканала. Как сообщил корреспонденту РИА Новости сотрудник полиции на месте, задержанных отвезли в пункт полиции №9 в Покрове.Как заявил МИД РФ, журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом.

https://ria.ru/20210406/navalnaya-1727054081.html

россия

покров

владимирская область

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россия, алексей навальный, покров, владимирская область, twitter