https://ria.ru/20210406/vakansii-1604388728.html

Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России

Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России

В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:17

2021-04-06T09:17

2021-04-06T10:42

кем стать

навигатор абитуриента

москва

краснодар

владимир

магаданская область

красноярск

якутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603115741_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_f4feed3028bf7f2f1a873de76990225b.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".Так, главный инженер угольной компании в Москве получает одну из самых высоких зарплат. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц.В топ рейтинга также вошла вакансия оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области, которому готовы платить до 220 тысяч рублей.В Якутске сварщик Национального агентства контроля сварки с опытом работы не менее трех лет будет получать от 165 тысяч рублей, однако работник требуется на трехмесячный период.Кроме того, в Якутске соискателю на вакансию инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия могут предложить около 150 тысяч рублей с предоставлением жилья и трехразового питания.В то же время обивщику мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет предлагают до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. При этом швейные работы работодатель будет оплачивать отдельно.Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере производства также стали начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей), машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале нынешнего года в России.

https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html

москва

краснодар

владимир

магаданская область

красноярск

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, москва, краснодар, владимир, магаданская область, красноярск, якутск, общество