Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/vakansii-1604388728.html
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России
В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:17
2021-04-06T10:42
кем стать
навигатор абитуриента
москва
краснодар
владимир
магаданская область
красноярск
якутск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603115741_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_f4feed3028bf7f2f1a873de76990225b.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".Так, главный инженер угольной компании в Москве получает одну из самых высоких зарплат. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц.В топ рейтинга также вошла вакансия оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области, которому готовы платить до 220 тысяч рублей.В Якутске сварщик Национального агентства контроля сварки с опытом работы не менее трех лет будет получать от 165 тысяч рублей, однако работник требуется на трехмесячный период.Кроме того, в Якутске соискателю на вакансию инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия могут предложить около 150 тысяч рублей с предоставлением жилья и трехразового питания.В то же время обивщику мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет предлагают до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. При этом швейные работы работодатель будет оплачивать отдельно.Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере производства также стали начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей), машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале нынешнего года в России.
https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html
https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html
москва
краснодар
владимир
магаданская область
красноярск
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603115741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_446d245936b5c768a3b768d56f16d219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, москва, краснодар, владимир, магаданская область, красноярск, якутск, общество

Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России

09:17 06.04.2021 (обновлено: 10:42 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийРаботы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
Так, главный инженер угольной компании в Москве получает одну из самых высоких зарплат. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц.
В топ рейтинга также вошла вакансия оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области, которому готовы платить до 220 тысяч рублей.
В Якутске сварщик Национального агентства контроля сварки с опытом работы не менее трех лет будет получать от 165 тысяч рублей, однако работник требуется на трехмесячный период.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 06:28
Исследование показало самые популярные вакансии среди студентов
Кроме того, в Якутске соискателю на вакансию инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия могут предложить около 150 тысяч рублей с предоставлением жилья и трехразового питания.
В то же время обивщику мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет предлагают до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. При этом швейные работы работодатель будет оплачивать отдельно.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере производства также стали начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей), машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 05:09
Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале нынешнего года в России.
 
Кем статьНавигатор абитуриентаМоскваКраснодарВладимирМагаданская областьКрасноярскЯкутскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
Лента новостейМолния