https://ria.ru/20210406/vakansii-1604388728.html
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России
Названы вакансии с самой высокой зарплатой в сфере производства в России
В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру". РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T09:17
2021-04-06T09:17
2021-04-06T10:42
кем стать
навигатор абитуриента
москва
краснодар
владимир
магаданская область
красноярск
якутск
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".Так, главный инженер угольной компании в Москве получает одну из самых высоких зарплат. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц.В топ рейтинга также вошла вакансия оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области, которому готовы платить до 220 тысяч рублей.В Якутске сварщик Национального агентства контроля сварки с опытом работы не менее трех лет будет получать от 165 тысяч рублей, однако работник требуется на трехмесячный период.Кроме того, в Якутске соискателю на вакансию инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия могут предложить около 150 тысяч рублей с предоставлением жилья и трехразового питания.В то же время обивщику мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет предлагают до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. При этом швейные работы работодатель будет оплачивать отдельно.Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере производства также стали начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей), машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале нынешнего года в России.
https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html
https://ria.ru/20210211/vakansii-1596923621.html
москва
краснодар
владимир
магаданская область
красноярск
якутск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кем стать, навигатор абитуриента, москва, краснодар, владимир, магаданская область, красноярск, якутск, общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
В России перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства, сообщает RT
со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".
Так, главный инженер угольной компании в Москве получает одну из самых высоких зарплат. Ему готовы предложить от 250 тысяч рублей в месяц.
В топ рейтинга также вошла вакансия оператора производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области, которому готовы платить до 220 тысяч рублей.
В Якутске сварщик Национального агентства контроля сварки с опытом работы не менее трех лет будет получать от 165 тысяч рублей, однако работник требуется на трехмесячный период.
Кроме того, в Якутске соискателю на вакансию инженера-лаборанта по ремонту дорожного покрытия могут предложить около 150 тысяч рублей с предоставлением жилья и трехразового питания.
В то же время обивщику мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет предлагают до 150 тысяч рублей на производственном предприятии в Москве. При этом швейные работы работодатель будет оплачивать отдельно.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в сфере производства также стали начальник производства во Владимире (до 100 тысяч рублей), машинист буровой установки в Красноярске (150 тысяч рублей) и специалист на предприятие тяжелого станкостроения в Краснодаре (до 100 тысяч рублей).
Ранее исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру
" выяснил, что вакансии психиатров в отдельных специфических сферах (детских или наркологов), а также звукорежиссеров и арматурщиков оказались самыми невостребованными среди кандидатов в первом квартале нынешнего года в России.