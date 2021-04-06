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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Няня-гувернантка, шеф-повар и выездной врач неотложной наркологической помощи вошли в апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Москве от сервиса... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:17
2021-04-06T10:58
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Няня-гувернантка, шеф-повар и выездной врач неотложной наркологической помощи вошли в апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Москве от сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна стоматологу-имплантологу. Специалисту предлагают до 400 тысяч рублей в месяц. Работодателю важно не только высшее медицинское образование кандидата и действующие сертификаты на медицинскую деятельность, но также релевантный опыт работы не менее пяти лет, в том числе проведения имплантаций системами Nobel, Astra, Shtraumann.До 350 тысяч рублей ежемесячно может зарабатывать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. Зарплата такого сотрудника обычно состоит из оклада и премии от продаж. Соискателям также стоит учитывать, что вакансия предполагает деловой дресс-код в офисе.До 300 тысяч рублей готовы платить product manager мобильного приложения в IT-компании. При этом работодатель готов оплатить необходимые книги и курсы повышения квалификации, отправлять сотрудника на профильные конференции в России и за рубежом.Также до 300 тысяч рублей готовы платить няне-гувернантке с опытом работы от трех лет. Помимо высшего педагогического образования, она должна владеть музыкальным образованием, а знание английского языка будет дополнительным преимуществом. Сотруднице предстоит ухаживать за десятилетней девочкой и шестилетним мальчиком в паре со второй гувернанткой.Зарплату до 200 тысяч рублей в столице предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. Соискательнице на роль хостес стоит учитывать, что высокий заработок зависит от чаевых и бонусов. Косметолог сможет выбрать график работы. Такую же зарплату может получить и выездной врач неотложной наркологической помощи. При необходимости работодатель готов предоставить специалисту жилье.Зарабатывать от 190 тысяч рублей в месяц может тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. Заработная плата выплачивается после выполненного заказа. Кандидатам нужно учитывать, что вакансия предполагает ненормированный график работы с 10:00 и до последнего клиента.До 180 тысяч в месяц может получать шеф-повар в английском пабе. Работодатель организует регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом. Зарплата успешного кандидата будет суммироваться из оклада и KPI за работу.
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60
кем стать, навигатор абитуриента, работа.ру, россия, вакансии, москва, работа, общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

07:17 06.04.2021 (обновлено: 10:58 06.04.2021)
 
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay Работники ресторана
Работники ресторана - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Pixabay / Free-Photos/Pixabay
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Няня-гувернантка, шеф-повар и выездной врач неотложной наркологической помощи вошли в апрельский рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Москве от сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна стоматологу-имплантологу. Специалисту предлагают до 400 тысяч рублей в месяц. Работодателю важно не только высшее медицинское образование кандидата и действующие сертификаты на медицинскую деятельность, но также релевантный опыт работы не менее пяти лет, в том числе проведения имплантаций системами Nobel, Astra, Shtraumann.
До 350 тысяч рублей ежемесячно может зарабатывать менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет. Зарплата такого сотрудника обычно состоит из оклада и премии от продаж. Соискателям также стоит учитывать, что вакансия предполагает деловой дресс-код в офисе.
До 300 тысяч рублей готовы платить product manager мобильного приложения в IT-компании. При этом работодатель готов оплатить необходимые книги и курсы повышения квалификации, отправлять сотрудника на профильные конференции в России и за рубежом.
Также до 300 тысяч рублей готовы платить няне-гувернантке с опытом работы от трех лет. Помимо высшего педагогического образования, она должна владеть музыкальным образованием, а знание английского языка будет дополнительным преимуществом. Сотруднице предстоит ухаживать за десятилетней девочкой и шестилетним мальчиком в паре со второй гувернанткой.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 15:26
Названы должности с самыми высокими зарплатами в России
Зарплату до 200 тысяч рублей в столице предлагают хостес в ночном клубе и врачу-косметологу. Соискательнице на роль хостес стоит учитывать, что высокий заработок зависит от чаевых и бонусов. Косметолог сможет выбрать график работы. Такую же зарплату может получить и выездной врач неотложной наркологической помощи. При необходимости работодатель готов предоставить специалисту жилье.
Зарабатывать от 190 тысяч рублей в месяц может тонировщик-винильщик в студии автостайлинга. Заработная плата выплачивается после выполненного заказа. Кандидатам нужно учитывать, что вакансия предполагает ненормированный график работы с 10:00 и до последнего клиента.
До 180 тысяч в месяц может получать шеф-повар в английском пабе. Работодатель организует регулярные поездки в Великобританию для обмена опытом. Зарплата успешного кандидата будет суммироваться из оклада и KPI за работу.
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