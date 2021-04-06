https://ria.ru/20210406/urgant-1604442413.html

Ургант рассказал, с какими ощущениями вышел из карантина после COVID-19

Ургант рассказал, с какими ощущениями вышел из карантина после COVID-19

Иван Ургант впервые вышел в эфир из студии Первого канала после того, как переболел коронавирусом. Его появление в вечернем шоу было эффектным: под цыганскую... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:12

2021-04-06T14:12

2021-04-06T14:12

шоубиз

шоу "холостяк"

дмитрий хрусталев

самоизоляция

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

шоу-бизнес

дубай

первый канал (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_f4c21e9eab55658303de9da9a48f2823.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Иван Ургант впервые вышел в эфир из студии Первого канала после того, как переболел коронавирусом. Его появление в вечернем шоу было эффектным: под цыганскую песню телеведущий в белом костюме и белой шляпе выпил витаминный напиток "для разжижения крови".Соведущий программы "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев спросил, каково было выходить в эфир дистанционно из дома, когда он сидел на карантине?"Это как по Интернету заниматься сексом. То есть классно!" – ответил со смехом шоумен. Он также сообщил, что побочных последствий заболевания у него нет, кроме одного.Далее ведущие перешли к обсуждению резонансных новостей последних дней.Отметив сообщение о том, что "солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут", Ургант предположил, что задержанные в Дубае обнаженные девушки — "научные сотрудники тайной лаборатории", которые решили проверить эту версию.Ведущий назвал и еще одну "причину", по которой модели могли оказаться на балконе в голом виде.Ранее в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что у телеведущего действительно был диагностирован коронавирус, но поскольку Иван чувствовал себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир.

https://ria.ru/20210405/podrobnosti-1604369287.html

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "холостяк", дмитрий хрусталев, самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, дубай, первый канал (телеканал), тимати (тимур юнусов), иван ургант