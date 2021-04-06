https://ria.ru/20210406/urgant-1604442413.html
Ургант рассказал, с какими ощущениями вышел из карантина после COVID-19
Ургант рассказал, с какими ощущениями вышел из карантина после COVID-19
Иван Ургант впервые вышел в эфир из студии Первого канала после того, как переболел коронавирусом. Его появление в вечернем шоу было эффектным: под цыганскую... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:12
2021-04-06T14:12
2021-04-06T14:12
шоубиз
шоу "холостяк"
дмитрий хрусталев
самоизоляция
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шоу-бизнес
дубай
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Иван Ургант впервые вышел в эфир из студии Первого канала после того, как переболел коронавирусом. Его появление в вечернем шоу было эффектным: под цыганскую песню телеведущий в белом костюме и белой шляпе выпил витаминный напиток "для разжижения крови".Соведущий программы "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев спросил, каково было выходить в эфир дистанционно из дома, когда он сидел на карантине?"Это как по Интернету заниматься сексом. То есть классно!" – ответил со смехом шоумен. Он также сообщил, что побочных последствий заболевания у него нет, кроме одного.Далее ведущие перешли к обсуждению резонансных новостей последних дней.Отметив сообщение о том, что "солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут", Ургант предположил, что задержанные в Дубае обнаженные девушки — "научные сотрудники тайной лаборатории", которые решили проверить эту версию.Ведущий назвал и еще одну "причину", по которой модели могли оказаться на балконе в голом виде.Ранее в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что у телеведущего действительно был диагностирован коронавирус, но поскольку Иван чувствовал себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир.
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шоу "холостяк", дмитрий хрусталев, самоизоляция, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шоу-бизнес, дубай, первый канал (телеканал), тимати (тимур юнусов), иван ургант
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Иван Ургант впервые вышел
в эфир из студии Первого канала после того, как переболел коронавирусом. Его появление в вечернем шоу было эффектным: под цыганскую песню телеведущий в белом костюме и белой шляпе выпил витаминный напиток "для разжижения крови".
"Все это говорит о том, что ко мне вернулся вкус", – сказал Иван.
Соведущий программы "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев спросил, каково было выходить в эфир дистанционно из дома, когда он сидел на карантине?
"Это как по Интернету заниматься сексом. То есть классно!" – ответил со смехом шоумен. Он также сообщил, что побочных последствий заболевания у него нет, кроме одного.
"Меня все пугали! По телевидению пугали, знакомые все пугали, в Интернете тоже пугали. В общем, все пугали. Единственный побочный эффект: я сейчас несколько напуган", — признался Ургант.
Далее ведущие перешли к обсуждению резонансных новостей последних дней.
Отметив сообщение о том, что "солнечный свет убивает коронавирус за 10-20 минут", Ургант предположил, что задержанные в Дубае обнаженные девушки — "научные сотрудники тайной лаборатории", которые решили проверить эту версию.
Ведущий назвал и еще одну "причину", по которой модели могли оказаться
на балконе в голом виде.
"Думаю, Тимати нужно было переодеться для очередного эпизода "Холостяка" в номере, и он попросил их выйти", — пошутил Ургант.
Ранее в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили
, что у телеведущего действительно был диагностирован коронавирус, но поскольку Иван чувствовал себя неплохо, канал организовал ему возможность удаленного выхода в эфир.