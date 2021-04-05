https://ria.ru/20210405/podrobnosti-1604369287.html
Певица раскрыла детали скандала с задержанием моделей в Дубае
Певица раскрыла детали скандала с задержанием моделей в Дубае
Певица и блогер Анна Калашникова, которая сейчас находится в ОАЭ, прокомментировала в беседе с "Комсомольской правдой" скандал с задержанными в Дубае девушками... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T22:33
2021-04-05T22:33
2021-04-05T23:02
анна калашникова
оаэ
дубай (город)
происшествия
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Певица и блогер Анна Калашникова, которая сейчас находится в ОАЭ, прокомментировала в беседе с "Комсомольской правдой" скандал с задержанными в Дубае девушками за обнаженную съемку. Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позировали на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina. В фотосъемке принимали участие 12 девушек, им грозит до шести месяцев тюрьмы. Гражданок России среди них не было. Организатор фотосессии, россиянин, может получить наказание до полутора лет тюрьмы. Калашникова рассказала, что оказалась в одной компании с другом бизнесмена, который организовал съемку.Сам скандал девушка назвала странным."Я так и не поняла, зачем он раздел девочек на балконе, зачем он (организатор съемки. — Прим.ред.) устроил такое безумие в мусульманской стране. Видимо, моделям заплатили много денег, раз они пошли на такое. Неужели они не понимали, что их арестуют", — сказала Калашникова. По ее словам, фотограф изначально не знал, какие последствия могут быть у его действий.
https://ria.ru/20210405/ekspert--1604291622.html
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анна калашникова, оаэ, дубай (город), происшествия, в мире
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Певица и блогер Анна Калашникова
, которая сейчас находится в ОАЭ
, прокомментировала в беседе с "Комсомольской правдой"
скандал с задержанными в Дубае
девушками за обнаженную съемку.
Ранее в социальные сети попал видеоролик, где девушки позировали на балконе высотного здания в курортном районе Dubai Marina. В фотосъемке принимали участие 12 девушек, им грозит до шести месяцев тюрьмы. Гражданок России среди них не было. Организатор фотосессии, россиянин, может получить наказание до полутора лет тюрьмы.
Калашникова рассказала, что оказалась в одной компании с другом бизнесмена, который организовал съемку.
"Как выяснилось, это в его здании его же приятель устроил эту фотосессию. Позвал десять девочек с Украины и не думал, что так все закончится. Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме", — сказала она.
Сам скандал девушка назвала странным.
"Я так и не поняла, зачем он раздел девочек на балконе, зачем он (организатор съемки. — Прим.ред.) устроил такое безумие в мусульманской стране. Видимо, моделям заплатили много денег, раз они пошли на такое. Неужели они не понимали, что их арестуют", — сказала Калашникова.
По ее словам, фотограф изначально не знал, какие последствия могут быть у его действий.