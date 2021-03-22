https://ria.ru/20210322/urgant-1602279046.html

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусом

Актер и телеведущий Иван Ургант заразился COVID-19. О случившемся он сообщил в Twitter. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:34

2021-03-22T11:34

2021-03-22T12:07

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актер и телеведущий Иван Ургант заразился COVID-19. О случившемся он сообщил в Twitter.Ургант также поблагодарил всех, кто пожелал ему скорейшего выздоровления. Он добавил, что самоизолировался дома и обещал рассказать подробности в выпуске своего вечернего шоу.За минувшие сутки в России зафиксировали 9284 новых случая коронавируса, что соответствует показателям начала октября. Умер 361 человек, выписались после лечения 7790. При этом у десяти процентов зараженных болезнь протекает бессимптомно.Общее число заразившихся COVID-19 в России с начала пандемии достигло 4 466 153, умер 95 391 человек, вылечились — 4 077 185.

https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

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2021

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новости культуры, коронавирус в россии, россия, иван ургант