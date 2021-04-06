https://ria.ru/20210406/ubiystvo-1727059801.html

Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену по неосторожности

Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену по неосторожности

Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвиняют в убийстве жены в 2010 году, написал чистосердечное признание, сообщил адвокат Сейран... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:47

2021-04-06T16:47

2021-04-06T17:52

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвиняют в убийстве жены в 2010 году, написал чистосердечное признание, сообщил адвокат Сейран Арутюнян.Защитник подчеркнул, что его клиент признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности."Это преступление небольшой тяжести", — добавил Арутюнян.По словам адвоката, Земченков сделал чистосердечное признание в отсутствие защиты, теперь юристы "разбираются в обстоятельствах этого". Другой адвокат медика, Михаил Иванов, добавил, что защита обжаловала его арест, но в объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости сообщили, что такую жалобу пока регистрировали.Ирина Земченкова, мать троих детей и врач роддома, пропала в 2010 году. Следователи открыли уголовное дело об убийстве, но преступление все это время оставалось нераскрытым.Подвижки в расследовании появились только после того, как 92-летний отец пропавшей пожаловался председателю СК Александру Бастрыкину на ход следствия. Глава ведомства поручил подключить к делу сотрудников Главного управления криминалистики.Выяснилось, что в день исчезновения женщина вообще не должна была работать и не выходила из дома. В конце марта после допроса 60-летнего Земченкова с применением полиграфа ему предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд арестовал мужчину на два месяца.По версии следствия, 23 февраля 2010 года супруги поругались, в ходе ссоры Земченков убил жену, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он написал заявление в полицию, что жена ушла на работу и пропала без вести.Останки женщины до сих пор не найдены, но суд признал ее умершей.

https://ria.ru/20210218/reper-1598045953.html

https://ria.ru/20210405/peterburzhets-1604256752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия