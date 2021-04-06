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Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену по неосторожности
Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену по неосторожности
Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвиняют в убийстве жены в 2010 году, написал чистосердечное признание, сообщил адвокат Сейран... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:47
2021-04-06T17:52
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвиняют в убийстве жены в 2010 году, написал чистосердечное признание, сообщил адвокат Сейран Арутюнян.Защитник подчеркнул, что его клиент признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности."Это преступление небольшой тяжести", — добавил Арутюнян.По словам адвоката, Земченков сделал чистосердечное признание в отсутствие защиты, теперь юристы "разбираются в обстоятельствах этого". Другой адвокат медика, Михаил Иванов, добавил, что защита обжаловала его арест, но в объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости сообщили, что такую жалобу пока регистрировали.Ирина Земченкова, мать троих детей и врач роддома, пропала в 2010 году. Следователи открыли уголовное дело об убийстве, но преступление все это время оставалось нераскрытым.Подвижки в расследовании появились только после того, как 92-летний отец пропавшей пожаловался председателю СК Александру Бастрыкину на ход следствия. Глава ведомства поручил подключить к делу сотрудников Главного управления криминалистики.Выяснилось, что в день исчезновения женщина вообще не должна была работать и не выходила из дома. В конце марта после допроса 60-летнего Земченкова с применением полиграфа ему предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд арестовал мужчину на два месяца.По версии следствия, 23 февраля 2010 года супруги поругались, в ходе ссоры Земченков убил жену, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он написал заявление в полицию, что жена ушла на работу и пропала без вести.Останки женщины до сих пор не найдены, но суд признал ее умершей.
https://ria.ru/20210218/reper-1598045953.html
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санкт-петербург, происшествия

Главный нефролог Петербурга признался, что убил жену по неосторожности

16:47 06.04.2021 (обновлено: 17:52 06.04.2021)
 
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаВрач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Врач-нефролог Александр Земченков в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвиняют в убийстве жены в 2010 году, написал чистосердечное признание, сообщил адвокат Сейран Арутюнян.
Защитник подчеркнул, что его клиент признал себя виновным не по статье об убийстве, а в причинении смерти по неосторожности.
"Это преступление небольшой тяжести", — добавил Арутюнян.
По словам адвоката, Земченков сделал чистосердечное признание в отсутствие защиты, теперь юристы "разбираются в обстоятельствах этого".
Другой адвокат медика, Михаил Иванов, добавил, что защита обжаловала его арест, но в объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости сообщили, что такую жалобу пока регистрировали.
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Ирина Земченкова, мать троих детей и врач роддома, пропала в 2010 году. Следователи открыли уголовное дело об убийстве, но преступление все это время оставалось нераскрытым.
Подвижки в расследовании появились только после того, как 92-летний отец пропавшей пожаловался председателю СК Александру Бастрыкину на ход следствия. Глава ведомства поручил подключить к делу сотрудников Главного управления криминалистики.
Выяснилось, что в день исчезновения женщина вообще не должна была работать и не выходила из дома. В конце марта после допроса 60-летнего Земченкова с применением полиграфа ему предъявили обвинение в убийстве. Октябрьский районный суд арестовал мужчину на два месяца.
По версии следствия, 23 февраля 2010 года супруги поругались, в ходе ссоры Земченков убил жену, расчленил тело и выбросил его части в мусорные контейнеры. В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, он написал заявление в полицию, что жена ушла на работу и пропала без вести.
Останки женщины до сих пор не найдены, но суд признал ее умершей.
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