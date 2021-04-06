https://ria.ru/20210406/stulya-1727071303.html

На встрече Эрдогана с лидерами ЕС не хватило стульев для фотографирования

На встрече Эрдогана с лидерами ЕС не хватило стульев для фотографирования

Отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии в Анкаре может... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:38

2021-04-06T17:38

2021-04-06T18:12

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНТАКЬЯ, 6 апр - РИА Новости. Отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии в Анкаре может быть связано с тем, что переговоры прошли в другом помещении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Ранее администрация Эрдогана распространила фото с его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой они втроем стоят на фоне флагов ЕС и Турции и двух стульев."Возможно, фотографирование было в одной комнате, где стояли флаги, а переговоры проходили в другой", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что главы европейских институтов представят Эрдогану предложения по развитию экономического сотрудничества, а также по вопросу беженцев.По итогам виртуального саммита ЕС 25 марта европейские лидеры приветствовали достигнутую недавно деэскалацию в регионе Восточного Средиземноморья и выразили готовность расширить сотрудничество с Турцией в различных областях. Сообщалось, что более подробно расширение сотрудничества будет обсуждаться на саммите Евросоюза в июне, но такое взаимодействие может затронуть, в частности, экономическое сотрудничество и другие сферы, включая таможенный союз, вопросы здравоохранения, изменения климата, борьбу с терроризмом и региональные вопросы.

https://ria.ru/20210406/pozor-1604422880.html

турция

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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире