На встрече Эрдогана с лидерами ЕС не хватило стульев для фотографирования
17:38 06.04.2021 (обновлено: 18:12 06.04.2021)
© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
АНТАКЬЯ, 6 апр - РИА Новости. Отсутствие нужного количества стульев на фотографии со встречи президента Турции Тайипа Эрдогана с главой Евросовета и президентом Еврокомиссии в Анкаре может быть связано с тем, что переговоры прошли в другом помещении, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Ранее администрация Эрдогана распространила фото с его встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на которой они втроем стоят на фоне флагов ЕС и Турции и двух стульев.
"Возможно, фотографирование было в одной комнате, где стояли флаги, а переговоры проходили в другой", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что главы европейских институтов представят Эрдогану предложения по развитию экономического сотрудничества, а также по вопросу беженцев.
По итогам виртуального саммита ЕС 25 марта европейские лидеры приветствовали достигнутую недавно деэскалацию в регионе Восточного Средиземноморья и выразили готовность расширить сотрудничество с Турцией в различных областях. Сообщалось, что более подробно расширение сотрудничества будет обсуждаться на саммите Евросоюза в июне, но такое взаимодействие может затронуть, в частности, экономическое сотрудничество и другие сферы, включая таможенный союз, вопросы здравоохранения, изменения климата, борьбу с терроризмом и региональные вопросы.