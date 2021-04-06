https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html

Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате

Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате

Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" в этом году пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн, сообщила во вторник... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:54

2021-04-06T11:54

2021-04-06T11:59

религия

республика татарстан

талия минуллина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

организация исламского сотрудничества

рустам минниханов

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" в этом году пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн, сообщила во вторник руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.В 2020 году проведение саммита "Россия-Исламский мир: Kazansummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено.Офлайн-мероприятия саммита состоятся на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". Все мероприятия, как подчеркнула Минуллина, пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.В числе новшеств нынешнего Kazansummit глава АИР назвала появление в рамках саммита машиностроительного форума. Активно в этом году, по ее словам, на площадках саммита планирует работать Торгово-промышленная палата стран Организации исламского сотрудничества.Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Как отмечают организаторы, его лейтмотивом станет осознанное потребление и созидание, среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка Russia Halal Expo 2021.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. Kazansummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является глава Татарстана Рустам Минниханов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/peresadka-1603314965.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, талия минуллина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, казань, экономика