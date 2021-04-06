Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате
11:54 06.04.2021 (обновлено: 11:59 06.04.2021)
КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" в этом году пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн, сообщила во вторник руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.
В 2020 году проведение саммита "Россия-Исламский мир: Kazansummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено.
"В этом году саммит пройдет в гибридном формате… Он будет проходить и в электронной форме – онлайн, и в офлайн", - сказала Минуллина журналистам.
Офлайн-мероприятия саммита состоятся на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". Все мероприятия, как подчеркнула Минуллина, пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.
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В числе новшеств нынешнего Kazansummit глава АИР назвала появление в рамках саммита машиностроительного форума. Активно в этом году, по ее словам, на площадках саммита планирует работать Торгово-промышленная палата стран Организации исламского сотрудничества.
Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Как отмечают организаторы, его лейтмотивом станет осознанное потребление и созидание, среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка Russia Halal Expo 2021.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. Kazansummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является глава Татарстана Рустам Минниханов.