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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210406/sammit-1604415074.html
Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате
Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате
Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" в этом году пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн, сообщила во вторник... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:54
2021-04-06T11:59
религия
республика татарстан
талия минуллина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
организация исламского сотрудничества
рустам минниханов
казань
экономика
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" в этом году пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн, сообщила во вторник руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.В 2020 году проведение саммита "Россия-Исламский мир: Kazansummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено.Офлайн-мероприятия саммита состоятся на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". Все мероприятия, как подчеркнула Минуллина, пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.В числе новшеств нынешнего Kazansummit глава АИР назвала появление в рамках саммита машиностроительного форума. Активно в этом году, по ее словам, на площадках саммита планирует работать Торгово-промышленная палата стран Организации исламского сотрудничества.Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Как отмечают организаторы, его лейтмотивом станет осознанное потребление и созидание, среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка Russia Halal Expo 2021.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. Kazansummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является глава Татарстана Рустам Минниханов.
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религия, талия минуллина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, рустам минниханов, казань, экономика

Саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" пройдет в гибридном формате

11:54 06.04.2021 (обновлено: 11:59 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 6 апр - РИА Новости. Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit" в этом году пройдет в гибридном формате – онлайн и офлайн, сообщила во вторник руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.
В 2020 году проведение саммита "Россия-Исламский мир: Kazansummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено.
"В этом году саммит пройдет в гибридном формате… Он будет проходить и в электронной форме – онлайн, и в офлайн", - сказала Минуллина журналистам.
Офлайн-мероприятия саммита состоятся на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". Все мероприятия, как подчеркнула Минуллина, пройдут со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора.
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В числе новшеств нынешнего Kazansummit глава АИР назвала появление в рамках саммита машиностроительного форума. Активно в этом году, по ее словам, на площадках саммита планирует работать Торгово-промышленная палата стран Организации исламского сотрудничества.
Международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Как отмечают организаторы, его лейтмотивом станет осознанное потребление и созидание, среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка Russia Halal Expo 2021.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. Kazansummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является глава Татарстана Рустам Минниханов.
 
Республика ТатарстанРелигияТалия МинуллинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФОрганизация исламского сотрудничестваРустам МиннихановКазаньЭкономика
 
 
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