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Шойгу объявил проверку боевой готовности российских войск
Шойгу объявил проверку боевой готовности российских войск
В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:48
2021-04-06T19:34
курильские острова
россия
вооруженные силы рф
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу."Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.Проверки пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html
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курильские острова, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность

Шойгу объявил проверку боевой готовности российских войск

14:48 06.04.2021 (обновлено: 19:34 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу.
"Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.
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Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".
Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
Проверки пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.
При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.
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Курильские островаРоссияВооруженные силы РФСергей ШойгуБезопасность
 
 
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