https://ria.ru/20210406/proverka-1727031735.html

Шойгу объявил проверку боевой готовности российских войск

Шойгу объявил проверку боевой готовности российских войск

В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:48

2021-04-06T14:48

2021-04-06T19:34

курильские острова

россия

вооруженные силы рф

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В российских Вооруженных силах начались плановые контрольные проверки боевой готовности, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу."Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений", — заявил министр на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.Шойгу потребовал от подчиненных "обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники".Как уточнили в ведомстве, всего в течение апреля пройдет 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.Проверки пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. В них примут участие все виды и рода войск.При этом в Восточном военном округе проверку проведет комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий состоятся на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих войсками.

https://ria.ru/20210405/armiya-1604214424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курильские острова, россия, вооруженные силы рф, сергей шойгу, безопасность