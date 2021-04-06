Пашинян высказался об отношении к нему армян
16:18 06.04.2021 (обновлено: 17:05 06.04.2021)
© Sputnik / Асатур ЕсаянцНикол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об отношении к нему общества в свете недавних протестов, заявил, что намеченные на 20 июня внеочередные парламентские выборы покажут, кто пользуется доверием граждан.
"Избирательная кампания и выборы покажут полную картину того, какая политическая сила пользуется доверием граждан. Мы находимся в постоянном контакте с нашим народом и полностью понимаем их проблемы, потребности и желания", - сказал Пашинян.
"Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия. Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контактах с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы", - добавил глава правительства.
Ранее Пашинян анонсировал проведение 20 июня досрочных парламентских выборов.
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