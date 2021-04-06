https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727052526.html

Пашинян высказался об отношении к нему армян

Пашинян высказался об отношении к нему армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об отношении к нему общества в свете недавних протестов, заявил, что... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:18

2021-04-06T16:18

2021-04-06T17:05

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497180_301:155:2000:1111_1920x0_80_0_0_5bc595c753d40fad76ed6fd511ebc1f4.jpg

ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос об отношении к нему общества в свете недавних протестов, заявил, что намеченные на 20 июня внеочередные парламентские выборы покажут, кто пользуется доверием граждан."Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия. Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контактах с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы", - добавил глава правительства.Ранее Пашинян анонсировал проведение 20 июня досрочных парламентских выборов.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>

https://ria.ru/20210406/armiya-1727046692.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армения, в мире