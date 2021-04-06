https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html

Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении

Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении

В преддверии визита 7 апреля в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РИА Новости, какие темы обсудит с президентом России Владимиром Путиным, о РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-06T17:00

2021-04-06T17:00

2021-04-07T00:03

россия

никол пашинян

армения

интервью

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В преддверии визита 7 апреля в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РИА Новости, какие темы обсудит с президентом России Владимиром Путиным, о ситуации в армянской армии, урегулирован ли конфликт с Генштабом, а также почему предстоящие в июне внеочередные парламентские выборы нельзя будет оспорить.— Вы заявили о планах закупки у России новых вооружений, включая истребители Су-30СМ, располагает ли страна такими средствами или рассчитывает на кредит Москвы? Пойдет ли об этом речь на переговорах с Путиным? Не считаете ли вы, что карабахский конфликт завершился провалом для Еревана из-за плохого состояния армии и отсутствия нормальных вооружений? Будете ли запрашивать у России БПЛА, средства для борьбы с беспилотниками или обратитесь к производителям из других стран? Как сейчас строятся ваши взаимоотношения с военными?— В повестке дня встречи с президентом России будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания.Сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами. Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении.Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны.— Чем для вас стали недавние акции протеста в Ереване, считаете ли вы, что ваша партия может победить на выборах при нынешних настроениях в обществе? Какие изменения в своей политике вы готовы предложить людям? В течение нескольких лет вы не ориентировались на Россию как приоритет во внешней политике. Изменилось ли это сейчас, как будет после выборов?— Избирательная кампания и выборы покажут полную картину того, какая политическая сила пользуется доверием граждан. Мы находимся в постоянном контакте с нашим народом и полностью понимаем их проблемы, потребности и желания. Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия.Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контакте с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы.Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами.— Планируется ли в ходе вашего визита в Москву 7 апреля трехсторонняя встреча Армения — Россия — Азербайджан на высшем уровне?— На 7 апреля запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи мы обсудим вопросы повестки дня армяно-российских союзнических отношений, в том числе в экономической сфере. Обсудим реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.— Ранее вы заявили о намерении установить более тесное сотрудничество с Россией в процессе реформирования ВС Армении и необходимости усиления армяно-российской группировки войск. Какие шаги предпринимаются в этом направлении? — Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с Россией в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты.— Есть ли уже определенность в проводимых тремя странами — Арменией, Россией и Азербайджаном — обсуждений по вопросам разблокирования региональных транспортных коммуникаций? Как продвигается работа? Выработаны ли уже проекты дорожных карт или работа находится в начале пути? Насколько выгодным будет разблокирование дорог для всех стран региона?— До сих пор были обсуждены вопросы, которые вытекают из реализации пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Созданы экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам и по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.На данный момент зафиксировано, что есть необходимость в проведении дополнительных экспертных работ, работа должна быть продолжена.Рабочая группа сформирована для рассмотрения вопросов международных перевозок, которые требуют пересечения территорий Республики Армения и Азербайджанской Республики.Обсуждаются вопросы двустороннего разблокирования транспортных коммуникаций, что будет способствовать увеличению транзитного потенциала Республики Армения и развитию торговых связей в регионе.Дата следующего заседания трехсторонней рабочей группы будет согласована сопредседателями в рабочем порядке с учетом обсуждений, происходящих в рамках подгрупп.— Ожидаете ли вы "спокойных" внеочередных парламентских выборов? Представители некоторых политических сил опасаются, что предвыборные процессы и сами выборы могут привести к новым потрясениям в обществе и, возможно, к беспорядкам на улицах. Как вы считаете, с чем связаны их опасения?— Как вы знаете, мы предложили провести внеочередные парламентские выборы для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.Выборы в декабре 2018 года были уникальны тем, что впервые с 1996 года их результаты не были оспорены в Конституционном суде. Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур.Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их.— Пойдет ли правящая партия "Гражданский договор" на выборы самостоятельно или в блоке с другими силами? Возможно ли формирование коалиций по итогам выборов?— Партия "Гражданский договор" сейчас готовится к выборам, и обсуждения в этом плане продолжаются. Что касается формирования коалиции, то об этом можно будет говорить только после подведения итогов выборов.

https://ria.ru/20210402/armeniya-1603913899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210328/karabakh-1603179420.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/armeniya-1602677423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, армения, интервью