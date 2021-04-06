Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html
Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении
Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении
В преддверии визита 7 апреля в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РИА Новости, какие темы обсудит с президентом России Владимиром Путиным, о РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-06T17:00
2021-04-07T00:03
россия
никол пашинян
армения
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889589_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_960971df2cf6bb969192cf7d8c857f4a.jpg
В преддверии визита 7 апреля в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РИА Новости, какие темы обсудит с президентом России Владимиром Путиным, о ситуации в армянской армии, урегулирован ли конфликт с Генштабом, а также почему предстоящие в июне внеочередные парламентские выборы нельзя будет оспорить.— Вы заявили о планах закупки у России новых вооружений, включая истребители Су-30СМ, располагает ли страна такими средствами или рассчитывает на кредит Москвы? Пойдет ли об этом речь на переговорах с Путиным? Не считаете ли вы, что карабахский конфликт завершился провалом для Еревана из-за плохого состояния армии и отсутствия нормальных вооружений? Будете ли запрашивать у России БПЛА, средства для борьбы с беспилотниками или обратитесь к производителям из других стран? Как сейчас строятся ваши взаимоотношения с военными?— В повестке дня встречи с президентом России будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания.Сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами. Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении.Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны.— Чем для вас стали недавние акции протеста в Ереване, считаете ли вы, что ваша партия может победить на выборах при нынешних настроениях в обществе? Какие изменения в своей политике вы готовы предложить людям? В течение нескольких лет вы не ориентировались на Россию как приоритет во внешней политике. Изменилось ли это сейчас, как будет после выборов?— Избирательная кампания и выборы покажут полную картину того, какая политическая сила пользуется доверием граждан. Мы находимся в постоянном контакте с нашим народом и полностью понимаем их проблемы, потребности и желания. Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия.Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контакте с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы.Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами.— Планируется ли в ходе вашего визита в Москву 7 апреля трехсторонняя встреча Армения — Россия — Азербайджан на высшем уровне?— На 7 апреля запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи мы обсудим вопросы повестки дня армяно-российских союзнических отношений, в том числе в экономической сфере. Обсудим реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.— Ранее вы заявили о намерении установить более тесное сотрудничество с Россией в процессе реформирования ВС Армении и необходимости усиления армяно-российской группировки войск. Какие шаги предпринимаются в этом направлении? — Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с Россией в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты.— Есть ли уже определенность в проводимых тремя странами — Арменией, Россией и Азербайджаном — обсуждений по вопросам разблокирования региональных транспортных коммуникаций? Как продвигается работа? Выработаны ли уже проекты дорожных карт или работа находится в начале пути? Насколько выгодным будет разблокирование дорог для всех стран региона?— До сих пор были обсуждены вопросы, которые вытекают из реализации пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Созданы экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам и по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.На данный момент зафиксировано, что есть необходимость в проведении дополнительных экспертных работ, работа должна быть продолжена.Рабочая группа сформирована для рассмотрения вопросов международных перевозок, которые требуют пересечения территорий Республики Армения и Азербайджанской Республики.Обсуждаются вопросы двустороннего разблокирования транспортных коммуникаций, что будет способствовать увеличению транзитного потенциала Республики Армения и развитию торговых связей в регионе.Дата следующего заседания трехсторонней рабочей группы будет согласована сопредседателями в рабочем порядке с учетом обсуждений, происходящих в рамках подгрупп.— Ожидаете ли вы "спокойных" внеочередных парламентских выборов? Представители некоторых политических сил опасаются, что предвыборные процессы и сами выборы могут привести к новым потрясениям в обществе и, возможно, к беспорядкам на улицах. Как вы считаете, с чем связаны их опасения?— Как вы знаете, мы предложили провести внеочередные парламентские выборы для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.Выборы в декабре 2018 года были уникальны тем, что впервые с 1996 года их результаты не были оспорены в Конституционном суде. Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур.Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их.— Пойдет ли правящая партия "Гражданский договор" на выборы самостоятельно или в блоке с другими силами? Возможно ли формирование коалиций по итогам выборов?— Партия "Гражданский договор" сейчас готовится к выборам, и обсуждения в этом плане продолжаются. Что касается формирования коалиции, то об этом можно будет говорить только после подведения итогов выборов.
https://ria.ru/20210402/armeniya-1603913899.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210328/karabakh-1603179420.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/armeniya-1602677423.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598889589_160:0:2827:2000_1920x0_80_0_0_55476f25ebfd8e10d4e9719f2d8e4ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, армения, интервью

Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении

17:00 06.04.2021 (обновлено: 00:03 07.04.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
В преддверии визита 7 апреля в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал РИА Новости, какие темы обсудит с президентом России Владимиром Путиным, о ситуации в армянской армии, урегулирован ли конфликт с Генштабом, а также почему предстоящие в июне внеочередные парламентские выборы нельзя будет оспорить.
— Вы заявили о планах закупки у России новых вооружений, включая истребители Су-30СМ, располагает ли страна такими средствами или рассчитывает на кредит Москвы? Пойдет ли об этом речь на переговорах с Путиным? Не считаете ли вы, что карабахский конфликт завершился провалом для Еревана из-за плохого состояния армии и отсутствия нормальных вооружений? Будете ли запрашивать у России БПЛА, средства для борьбы с беспилотниками или обратитесь к производителям из других стран? Как сейчас строятся ваши взаимоотношения с военными?
— В повестке дня встречи с президентом России будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Процесс пополнения Вооруженных сил Республики Армения современными военно-техническими средствами был и будет одним из наших приоритетов, и этот вопрос всегда будет в центре внимания.
Военнослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики на одной из улиц в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 11:01Ситуация в Нагорном Карабахе
В Генштабе Армении оценили ситуацию в регионе
Сейчас в Вооруженных силах Армении уже стартовали масштабные реформы, которые также осуществляются в тесном сотрудничестве с нашими российскими партнерами. Убеждены, что это сотрудничество будет успешно продолжаться, в чем очень заинтересовано правительство Армении.
Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны.
— Чем для вас стали недавние акции протеста в Ереване, считаете ли вы, что ваша партия может победить на выборах при нынешних настроениях в обществе? Какие изменения в своей политике вы готовы предложить людям? В течение нескольких лет вы не ориентировались на Россию как приоритет во внешней политике. Изменилось ли это сейчас, как будет после выборов?
— Избирательная кампания и выборы покажут полную картину того, какая политическая сила пользуется доверием граждан. Мы находимся в постоянном контакте с нашим народом и полностью понимаем их проблемы, потребности и желания. Мы представим общественности такие программы, которые будут направлены на укрепление безопасности Армении, развитие страны и обеспечение благополучия.
Убежден, что наше общество сможет сформировать легитимные власти, а мы в контакте с гражданами представим наши программы и цели на ближайшие годы.
Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Участники митинга оппозиции в Ереване
— Планируется ли в ходе вашего визита в Москву 7 апреля трехсторонняя встреча Армения — Россия — Азербайджан на высшем уровне?
— На 7 апреля запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи мы обсудим вопросы повестки дня армяно-российских союзнических отношений, в том числе в экономической сфере. Обсудим реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
— Ранее вы заявили о намерении установить более тесное сотрудничество с Россией в процессе реформирования ВС Армении и необходимости усиления армяно-российской группировки войск. Какие шаги предпринимаются в этом направлении?
— Должен сказать, что мы уже приступили к полномасштабной реформе армии и, естественно, учитывая наши тесные союзнические и партнерские отношения с Россией в области военного и военно-технического сотрудничества, соответствующие консультации ведутся, а на уровне экспертов уже установлены необходимые контакты.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану
Вооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вооруженные мужчины с флагом Армении в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха накануне передачи Азербайджану
— Есть ли уже определенность в проводимых тремя странами — Арменией, Россией и Азербайджаном — обсуждений по вопросам разблокирования региональных транспортных коммуникаций? Как продвигается работа? Выработаны ли уже проекты дорожных карт или работа находится в начале пути? Насколько выгодным будет разблокирование дорог для всех стран региона?
— До сих пор были обсуждены вопросы, которые вытекают из реализации пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года. Созданы экспертные подгруппы по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам и по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля.
На данный момент зафиксировано, что есть необходимость в проведении дополнительных экспертных работ, работа должна быть продолжена.
Рабочая группа сформирована для рассмотрения вопросов международных перевозок, которые требуют пересечения территорий Республики Армения и Азербайджанской Республики.
Обсуждаются вопросы двустороннего разблокирования транспортных коммуникаций, что будет способствовать увеличению транзитного потенциала Республики Армения и развитию торговых связей в регионе.
Дата следующего заседания трехсторонней рабочей группы будет согласована сопредседателями в рабочем порядке с учетом обсуждений, происходящих в рамках подгрупп.
Представитель российских миротворцев в селе Чартар - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 10:45
В Армении предположили, как долго в Карабахе пробудут миротворцы
— Ожидаете ли вы "спокойных" внеочередных парламентских выборов? Представители некоторых политических сил опасаются, что предвыборные процессы и сами выборы могут привести к новым потрясениям в обществе и, возможно, к беспорядкам на улицах. Как вы считаете, с чем связаны их опасения?
— Как вы знаете, мы предложили провести внеочередные парламентские выборы для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.
Выборы в декабре 2018 года были уникальны тем, что впервые с 1996 года их результаты не были оспорены в Конституционном суде. Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур.
Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их.
Вид на город Ереван. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 17:12
Досрочные выборы в Армении пройдут по измененной системе
— Пойдет ли правящая партия "Гражданский договор" на выборы самостоятельно или в блоке с другими силами? Возможно ли формирование коалиций по итогам выборов?
— Партия "Гражданский договор" сейчас готовится к выборам, и обсуждения в этом плане продолжаются. Что касается формирования коалиции, то об этом можно будет говорить только после подведения итогов выборов.
 
РоссияНикол ПашинянАрменияИнтервью
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
00:01НАСА рассказало, когда состоится первый полет вертолета на Марсе
23:26"Новая газета" представила результаты экспертизы после химической атаки
Лента новостейМолния