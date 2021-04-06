https://ria.ru/20210406/moda-1604421951.html

Юдашкин создаст образы в мусульманском стиле для фестиваля моды в Казани

Юдашкин создаст образы в мусульманском стиле для фестиваля моды в Казани

Известный российский художник-модельер Валентин Юдашкин создаст несколько образов в мусульманском стиле для фестиваля исламской моды, который пройдёт в Казани в РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:41

2021-04-06T12:41

2021-04-06T12:41

республика татарстан

талия минуллина

валентин юдашкин

рустам минниханов

марокко

турция

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КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Известный российский художник-модельер Валентин Юдашкин создаст несколько образов в мусульманском стиле для фестиваля исламской моды, который пройдёт в Казани в рамках международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.Фестиваль исламской моды проводится в Казани около 10 лет. Свои работы на нем представляют десятки модельеров со всей России, а также из-за рубежа – Турции, Индонезии, Марокко, Великобритании и других стран.Саммит "Россия – исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнёрский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20210405/tsentr-1604372460.html

марокко

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

талия минуллина, валентин юдашкин, рустам минниханов, марокко, турция