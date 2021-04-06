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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210406/moda-1604421951.html
Юдашкин создаст образы в мусульманском стиле для фестиваля моды в Казани
Юдашкин создаст образы в мусульманском стиле для фестиваля моды в Казани
Известный российский художник-модельер Валентин Юдашкин создаст несколько образов в мусульманском стиле для фестиваля исламской моды, который пройдёт в Казани в РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:41
2021-04-06T12:41
республика татарстан
талия минуллина
валентин юдашкин
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Известный российский художник-модельер Валентин Юдашкин создаст несколько образов в мусульманском стиле для фестиваля исламской моды, который пройдёт в Казани в рамках международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.Фестиваль исламской моды проводится в Казани около 10 лет. Свои работы на нем представляют десятки модельеров со всей России, а также из-за рубежа – Турции, Индонезии, Марокко, Великобритании и других стран.Саммит "Россия – исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнёрский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
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талия минуллина, валентин юдашкин, рустам минниханов, марокко, турция

Юдашкин создаст образы в мусульманском стиле для фестиваля моды в Казани

12:41 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Известный российский художник-модельер Валентин Юдашкин создаст несколько образов в мусульманском стиле для фестиваля исламской моды, который пройдёт в Казани в рамках международного экономического саммита "Россия – исламский мир: Kazansummit", сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
"Фестиваль исламской моды мы внедрили в саммит несколько лет назад… Планируем, что в этом году у нас будет хорошее большое шоу по исламской моде. Нашим партнёром основным является сегодня российский дизайнер-модельер Валентин Юдашкин, который создаст несколько образов мусульманского стиля", - сказала Минуллина журналистам.
Фестиваль исламской моды проводится в Казани около 10 лет. Свои работы на нем представляют десятки модельеров со всей России, а также из-за рубежа – Турции, Индонезии, Марокко, Великобритании и других стран.
Саммит "Россия – исламский мир: Kazansummit 2021" состоится 28-30 июля. Среди ключевых тем деловой программы такие традиционные вопросы, как исламские финансы и партнёрский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита состоится традиционная выставка индустрии халяль Russia Halal Expo 2021.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских стран. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
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Республика ТатарстанТалия МинуллинаВалентин ЮдашкинРустам МиннихановМароккоТурция
 
 
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