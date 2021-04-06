https://ria.ru/20210406/karabakh-1604374918.html

Кочарян объяснил, какую ошибку допустили армянские власти в Карабахе

Кочарян объяснил, какую ошибку допустили армянские власти в Карабахе

Экс-президент Армении Роберт Кочарян выразил мнение, что остановить войну в Нагорном Карабахе можно было с "совершенно другим раскладом", но армянская сторона... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T00:29

2021-04-06T00:29

2021-04-06T00:30

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

роберт кочарян

москва

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 апр - РИИ Новости. Экс-президент Армении Роберт Кочарян выразил мнение, что остановить войну в Нагорном Карабахе можно было с "совершенно другим раскладом", но армянская сторона не взяла на себя такую ответственность.Он напомнил, что Россия делала максимум возможного, чтобы "остановить войну", и "было известное предложение российского президента 19 октября, которое было отвергнуто армянской стороной".По мнению экс-президента, из-за этого Карабах потерял в десятки раз больше, чем было по состоянию на 19 октября, и еще несколько тысяч убитых и раненых."То есть такова степень ответственности лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Была позиция генштаба, что мы войну проигрываем, был письменный рапорт генштаба. Все понимали, что происходит. Властям было легче сдать абсолютно все и сказать, "ну что поделаешь, мы проиграли", чем принять тяжелое и ответственное решение по ходу войны, которое было несопоставимо лучше, чем то, что по факту мы получили", - считает экс-президент.Он добавил, что персональную ответственность за все, что произошло, несет премьер Армении."Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным. Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием", - заявил Кочарян, отвечая на вопрос, "не затаилась ли у него идея реванша", если удастся получить власть в Армении.Отвечая на вопрос, считает ли он, что "утерянные территории утеряны навсегда, что их уже не вернуть", экс-президент заявил, что "о всех территориях не стал бы говорить утвердительно". "Я думаю, не все потеряно, есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе обсуждать территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. С каким статусом, как? Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть", - отметил Кочарян.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210331/aliev-1603680094.html

https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html

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