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Кириенко предостерег международные интернет-платформы от введения цензуры
Кириенко предостерег международные интернет-платформы от введения цензуры
РФ будет добиваться, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российское законодательство, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:22
2021-04-06T19:39
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей кириенко
технологии
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. РФ будет добиваться, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российское законодательство, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко."Сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам. Они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру", - сказал Кириенко журналистам.Он напомнил, что в России нет государственной цензуры, но "не может быть и цензуры глобальных платформ".Кириенко напомнил, что предписания касались распространения детской порнографии, наркотиков и пропаганды самоубийств."После того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, причем, обратите внимание, сделал это очень корректно, чтобы не пострадали пользователи. Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, кто хочет получить сигнал, он его получит. После этого, впервые за несколько лет, компания начала работать. Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?" - отметил Кириенко.
https://ria.ru/20210405/twitter-1604312144.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей кириенко, технологии, общество

Кириенко предостерег международные интернет-платформы от введения цензуры

19:22 06.04.2021 (обновлено: 19:39 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. РФ будет добиваться, чтобы иностранные интернет-компании соблюдали российское законодательство, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Сегодня везде в мире появляются единые правила и нормы, которые говорят о том, что не только государство должно действовать по правилам, но и глобальные международные платформы должны действовать по правилам. Они должны соблюдать права человека, не должны вводить свою цензуру", - сказал Кириенко журналистам.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России
Он напомнил, что в России нет государственной цензуры, но "не может быть и цензуры глобальных платформ".
"Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому. Что произошло недавно с компанией Twitter, которая игнорировала предписания Роскомнадзора", - подчеркнул он.
Кириенко напомнил, что предписания касались распространения детской порнографии, наркотиков и пропаганды самоубийств.
"После того, как Роскомнадзор начал применять меры ограничения, причем, обратите внимание, сделал это очень корректно, чтобы не пострадали пользователи. Не блокируется ресурс, а замедляется прохождение сигнала, кто хочет получить сигнал, он его получит. После этого, впервые за несколько лет, компания начала работать. Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?" - отметил Кириенко.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей КириенкоТехнологииОбщество
 
 
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