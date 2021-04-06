https://ria.ru/20210406/gatchina-1604424765.html

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, следует из... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:55

2021-04-06T12:55

2021-04-06T12:55

александр дрозденко

ленинградская область

выборг

бокситогорск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, следует из материалов на сайте областного правительства.Ранее у региона не было единой столицы. Этим статусом наделялись различные города Ленобласти сроком на один год, и получить его можно было не чаще, чем раз в десять лет. Так, согласно материалам на сайте региональной администрации, в 2018 году столицей области был Выборг, в 2019 году – Бокситогорск, в 2020 году – Всеволожск. При этом органы исполнительной власти региона оставались в Петербурге.В марте законодательное собрание Ленинградской области одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году. Переезд планируется завершить в 2022 году.

https://ria.ru/20210208/reaktor-1596511374.html

ленинградская область

выборг

бокситогорск

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александр дрозденко, ленинградская область, выборг, бокситогорск