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Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Гатчина официально стала столицей Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, следует из... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:55
2021-04-06T12:55
александр дрозденко
ленинградская область
выборг
бокситогорск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, следует из материалов на сайте областного правительства.Ранее у региона не было единой столицы. Этим статусом наделялись различные города Ленобласти сроком на один год, и получить его можно было не чаще, чем раз в десять лет. Так, согласно материалам на сайте региональной администрации, в 2018 году столицей области был Выборг, в 2019 году – Бокситогорск, в 2020 году – Всеволожск. При этом органы исполнительной власти региона оставались в Петербурге.В марте законодательное собрание Ленинградской области одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году. Переезд планируется завершить в 2022 году.
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александр дрозденко, ленинградская область, выборг, бокситогорск

Гатчина официально стала столицей Ленинградской области

12:55 06.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГатчинский мператорский дворец. Архив
Гатчинский мператорский дворец. Архив - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон о внесении в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, следует из материалов на сайте областного правительства.
"Органы государственной власти Ленинградской области размещаются на территории города Гатчины", - говорится в документе.
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Ранее у региона не было единой столицы. Этим статусом наделялись различные города Ленобласти сроком на один год, и получить его можно было не чаще, чем раз в десять лет. Так, согласно материалам на сайте региональной администрации, в 2018 году столицей области был Выборг, в 2019 году – Бокситогорск, в 2020 году – Всеволожск. При этом органы исполнительной власти региона оставались в Петербурге.
В марте законодательное собрание Ленинградской области одобрило внесение в устав региона изменений, закрепляющих столичный статус Гатчины, куда органы исполнительной власти начнут поэтапно переезжать в нынешнем году. Переезд планируется завершить в 2022 году.
 
Александр ДрозденкоЛенинградская областьВыборгБокситогорск
 
 
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