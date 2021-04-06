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Шоубиз
https://ria.ru/20210406/asmus-1604400485.html
"Интуиция подтолкнула": Асмус рассказала, как узнала о беременности
"Интуиция подтолкнула": Асмус рассказала, как узнала о беременности
Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram о том, как благодаря интуиции она вовремя сделала тест на беременность и избежала процедуры, которая РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:01
2021-04-06T12:03
дети
семья
шоубиз
кристина асмус
шоу-бизнес
беременность
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram о том, как благодаря интуиции она вовремя сделала тест на беременность и избежала процедуры, которая могла бы ей навредить.По словам звезды сериала "Интерны", которая выросла в многодетной семье, она всю жизнь мечтала стать мамой.Актриса призналась, что для нее нет ничего дороже времени, проведенного с дочкой, и никакой проект, режиссер и гонорар этого ей не заменят.Актриса посоветовала пользователям не бояться мечтать. "Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!" — уверена она. Дочь Асмус и Харламова Настя родилась в январе 2014 года. Несмотря на расставание родителей (суд развел пару в октябре прошлого года), звездные мама и папа смогли выстроить нормальные отношения ради дочери.
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дети, семья, кристина асмус, шоу-бизнес, беременность, гарик харламов (игорь)

"Интуиция подтолкнула": Асмус рассказала, как узнала о беременности

12:01 06.04.2021 (обновлено: 12:03 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram о том, как благодаря интуиции она вовремя сделала тест на беременность и избежала процедуры, которая могла бы ей навредить.
По словам звезды сериала "Интерны", которая выросла в многодетной семье, она всю жизнь мечтала стать мамой.

"Мы с Гариком (резидент Comedy Club Гарик Харламов. — Прим. ред.) были дома и собирались утром в клинику на мою гастроскопию под общим наркозом. Но интуиция подтолкнула сделать тест (хотя срок был всего недели полторы). И вот заветные две полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые семь лет в моей жизни!" — поделилась историей Асмус.

Актриса призналась, что для нее нет ничего дороже времени, проведенного с дочкой, и никакой проект, режиссер и гонорар этого ей не заменят.
Актриса посоветовала пользователям не бояться мечтать. "Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!" — уверена она.
Дочь Асмус и Харламова Настя родилась в январе 2014 года. Несмотря на расставание родителей (суд развел пару в октябре прошлого года), звездные мама и папа смогли выстроить нормальные отношения ради дочери.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 11:03Шоубиз
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ШоубизДетиСемьяКристина АсмусШоу-бизнесбеременностьГарик Харламов (Игорь)
 
 
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