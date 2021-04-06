https://ria.ru/20210406/asmus-1604400485.html

"Интуиция подтолкнула": Асмус рассказала, как узнала о беременности

"Интуиция подтолкнула": Асмус рассказала, как узнала о беременности

Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram о том, как благодаря интуиции она вовремя сделала тест на беременность и избежала процедуры, которая РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:01

2021-04-06T12:01

2021-04-06T12:03

дети

семья

шоубиз

кристина асмус

шоу-бизнес

беременность

гарик харламов (игорь)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram о том, как благодаря интуиции она вовремя сделала тест на беременность и избежала процедуры, которая могла бы ей навредить.По словам звезды сериала "Интерны", которая выросла в многодетной семье, она всю жизнь мечтала стать мамой.Актриса призналась, что для нее нет ничего дороже времени, проведенного с дочкой, и никакой проект, режиссер и гонорар этого ей не заменят.Актриса посоветовала пользователям не бояться мечтать. "Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!" — уверена она. Дочь Асмус и Харламова Настя родилась в январе 2014 года. Несмотря на расставание родителей (суд развел пару в октябре прошлого года), звездные мама и папа смогли выстроить нормальные отношения ради дочери.

https://ria.ru/20210312/obida-1600891392.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, семья, кристина асмус, шоу-бизнес, беременность, гарик харламов (игорь)