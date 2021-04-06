"Интуиция подтолкнула": Асмус рассказала, как узнала о беременности
12:01 06.04.2021 (обновлено: 12:03 06.04.2021)
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Актриса театра и кино Кристина Асмус рассказала в Instagram о том, как благодаря интуиции она вовремя сделала тест на беременность и избежала процедуры, которая могла бы ей навредить.
По словам звезды сериала "Интерны", которая выросла в многодетной семье, она всю жизнь мечтала стать мамой.
"Мы с Гариком (резидент Comedy Club Гарик Харламов. — Прим. ред.) были дома и собирались утром в клинику на мою гастроскопию под общим наркозом. Но интуиция подтолкнула сделать тест (хотя срок был всего недели полторы). И вот заветные две полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые семь лет в моей жизни!" — поделилась историей Асмус.
Актриса призналась, что для нее нет ничего дороже времени, проведенного с дочкой, и никакой проект, режиссер и гонорар этого ей не заменят.
Актриса посоветовала пользователям не бояться мечтать. "Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!" — уверена она.
Дочь Асмус и Харламова Настя родилась в январе 2014 года. Несмотря на расставание родителей (суд развел пару в октябре прошлого года), звездные мама и папа смогли выстроить нормальные отношения ради дочери.
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