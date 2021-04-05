https://ria.ru/20210405/twitter-1604312144.html

В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России

В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России

Компания Twitter провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T16:01

2021-04-05T16:01

2021-04-05T16:20

россия

вадим субботин

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Twitter провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте, сообщил представитель компании изданию Business Insider."В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям", - приводит издание слова представителя компании."Это было продуктивное обсуждение того, как мы можем совместно работать, чтобы обеспечить оперативное реагирование на сообщения о таком незаконном контенте", - добавил представитель.В понедельник Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению ее трафика до 15 мая.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов в части удаления противоправных ссылок и публикаций. Замглавы ведомства Вадим Субботин 16 марта сообщал, что Роскомнадзор в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии, и дальнейшие решения будут зависеть от действий администрации соцсети. Решение о продлении мер по замедлению трафика, а не о переходе к блокировке ведомство объяснило удалением соцсетью "существенной части запрещённого контента".

https://ria.ru/20210405/twitter-1604277717.html

https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим субботин, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter