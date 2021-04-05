Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210405/twitter-1604312144.html
В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России
В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России
Компания Twitter провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T16:01
2021-04-05T16:20
россия
вадим субботин
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Twitter провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте, сообщил представитель компании изданию Business Insider."В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям", - приводит издание слова представителя компании."Это было продуктивное обсуждение того, как мы можем совместно работать, чтобы обеспечить оперативное реагирование на сообщения о таком незаконном контенте", - добавил представитель.В понедельник Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению ее трафика до 15 мая.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов в части удаления противоправных ссылок и публикаций. Замглавы ведомства Вадим Субботин 16 марта сообщал, что Роскомнадзор в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии, и дальнейшие решения будут зависеть от действий администрации соцсети. Решение о продлении мер по замедлению трафика, а не о переходе к блокировке ведомство объяснило удалением соцсетью "существенной части запрещённого контента".
https://ria.ru/20210405/twitter-1604277717.html
https://ria.ru/20210323/twitter-1602493141.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вадим субботин, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter

В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России

16:01 05.04.2021 (обновлено: 16:20 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Twitter провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте, сообщил представитель компании изданию Business Insider.
"В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям", - приводит издание слова представителя компании.
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
Вчера, 13:21
В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора по Twitter
"Это было продуктивное обсуждение того, как мы можем совместно работать, чтобы обеспечить оперативное реагирование на сообщения о таком незаконном контенте", - добавил представитель.
В понедельник Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению ее трафика до 15 мая.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов в части удаления противоправных ссылок и публикаций. Замглавы ведомства Вадим Субботин 16 марта сообщал, что Роскомнадзор в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии, и дальнейшие решения будут зависеть от действий администрации соцсети. Решение о продлении мер по замедлению трафика, а не о переходе к блокировке ведомство объяснило удалением соцсетью "существенной части запрещённого контента".
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 15:24
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Twitter
 
РоссияВадим СубботинТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Twitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Россиянам предложили три выхода из долговой ямы
03:53Лавров рассказал о планируемой встрече России и Индии на высшем уровне
03:51Назван способ определить настоящий пробег при покупке подержанного авто
03:47Лавров оценил успехи в урегулировании индо-китайского конфликта в Ладакхе
03:41Лавров: Россия планирует возродить "московский формат" по Афганистану
03:29Диетолог призвала сократить потребление сладкого в неделю
03:24Путин поручил актуализировать концепцию демографической политики ДФО
03:20Онищенко назвал условия для обязательной вакцинации животных от COVID-19
03:07Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
03:00В России разрабатывают гибрид ядерного и термоядерного реакторов
02:46Врач назвал единственный способ избежать похмелья
02:35В России закрывается компания, планировавшая развивать космический туризм
02:25Венесуэла начала вакцинацию пожилых против COVID-19 вакциной "Спутник V"
02:21Украинский журналист заявил о "непоправимом провале" Зеленского
02:12Иммунолог Крючков оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
02:12Аналитик объяснил, как удвоить вложенные деньги
01:49В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2
01:41Суд в США обязал россиянина Тюрина выплатить почти 20 миллионов долларов
01:35В России обнаружили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19
01:30CNN: президент Бразилии хочет обсудить с Путиным применение "Спутника V"
Лента новостейМолния