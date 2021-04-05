В Twitter рассказали о диалоге с Роскомнадзором по работе в России
16:01 05.04.2021 (обновлено: 16:20 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Компания Twitter провела "конструктивный диалог" с Роскомнадзором 1 апреля о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте, сообщил представитель компании изданию Business Insider.
"В четверг, 1 апреля, у нас состоялся конструктивный диалог с Роскомнадзором, в ходе которого мы подтвердили политику нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что продвижение, прославление или поощрение самоубийств и членовредительства противоречит нашим правилам, а также подтвердили, что не позволяем использовать Twitter для любых незаконных поступков или содействовать незаконным действиям", - приводит издание слова представителя компании.
"Это было продуктивное обсуждение того, как мы можем совместно работать, чтобы обеспечить оперативное реагирование на сообщения о таком незаконном контенте", - добавил представитель.
В понедельник Роскомнадзор принял решение не переходить к полной блокировке работы соцсети Twitter на территории РФ и продлил меры по замедлению ее трафика до 15 мая.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов в части удаления противоправных ссылок и публикаций. Замглавы ведомства Вадим Субботин 16 марта сообщал, что Роскомнадзор в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые претензии, и дальнейшие решения будут зависеть от действий администрации соцсети. Решение о продлении мер по замедлению трафика, а не о переходе к блокировке ведомство объяснило удалением соцсетью "существенной части запрещённого контента".