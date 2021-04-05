Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter
10:05 05.04.2021 (обновлено: 11:24 05.04.2021)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.
Работу соцсети тормозят с 10 марта. За это время она снесла около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального содержания.
"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации <...> Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика", — говорится в релизе регулятора.
Тем самым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, компании предоставили дополнительное время на выполнение требований российского законодательства.
Первого апреля вице-президент соцсети по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказала об усилиях, предпринимаемых Twitter по улучшению модерации запрещенного контента.
В тот же день в Роскомнадзоре еще раз напомнили, что для отмены замедления трафика компания должна удалить всю запрещенную информацию и привести скорость ее ликвидации в соответствие с российскими законами.
15 марта, 08:00Сводки с театра гибридных действий