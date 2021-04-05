https://ria.ru/20210405/twitter-1604236980.html

Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter

Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter

Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:05

2021-04-05T10:05

2021-04-05T11:24

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.Работу соцсети тормозят с 10 марта. За это время она снесла около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального содержания. Тем самым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, компании предоставили дополнительное время на выполнение требований российского законодательства. Первого апреля вице-президент соцсети по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказала об усилиях, предпринимаемых Twitter по улучшению модерации запрещенного контента.В тот же день в Роскомнадзоре еще раз напомнили, что для отмены замедления трафика компания должна удалить всю запрещенную информацию и привести скорость ее ликвидации в соответствие с российскими законами.

https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, общество