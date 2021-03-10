https://ria.ru/20210310/tvitter-1600681311.html

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки

Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T21:06

2021-03-10T21:06

2021-03-10T21:48

россия

технологии

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки, сообщили РИА Новости в ведомстве.Роскомнадзор направил в адрес администрации соцсети соответствующее письмо. В нем сказано, что с 10 марта ведомство замедлило скорость работы Twitter "с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории" страны. Эти меры федеральная служба применила за злостное нарушение требований об удалении запрещенного контента.Если администрация социальной сети продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, доступ к Twitter могут полностью ограничить. При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки сервиса сейчас не стоит, но она возможна."Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", — сказали в Роскомнадзоре.В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер зависит от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования по удалению противоправного контента.

https://ria.ru/20210310/twitter-1600584955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/tvitter-1600653599.html

россия

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2021

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россия, технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter