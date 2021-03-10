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https://ria.ru/20210310/tvitter-1600681311.html
Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки
Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки
Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T21:06
2021-03-10T21:48
россия
технологии
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки, сообщили РИА Новости в ведомстве.Роскомнадзор направил в адрес администрации соцсети соответствующее письмо. В нем сказано, что с 10 марта ведомство замедлило скорость работы Twitter "с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории" страны. Эти меры федеральная служба применила за злостное нарушение требований об удалении запрещенного контента.Если администрация социальной сети продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, доступ к Twitter могут полностью ограничить. При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки сервиса сейчас не стоит, но она возможна."Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", — сказали в Роскомнадзоре.В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер зависит от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования по удалению противоправного контента.
https://ria.ru/20210310/twitter-1600584955.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210310/tvitter-1600653599.html
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россия, технологии, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter

Роскомнадзор уведомил Twitter о возможности блокировки

21:06 10.03.2021 (обновлено: 21:48 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Роскомнадзор направил в адрес администрации соцсети соответствующее письмо. В нем сказано, что с 10 марта ведомство замедлило скорость работы Twitter "с целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории" страны. Эти меры федеральная служба применила за злостное нарушение требований об удалении запрещенного контента.
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Если администрация социальной сети продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, доступ к Twitter могут полностью ограничить. При этом в ведомстве подчеркнули, что задачи полной блокировки сервиса сейчас не стоит, но она возможна.
"Администрация соцсети на письмо не ответила, на связь с Роскомнадзором пока не вышла", — сказали в Роскомнадзоре.
В ведомстве добавили, что продолжительность ограничительных мер зависит от того, насколько оперативно администрация соцсети выполнит требования по удалению противоправного контента.
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РоссияТехнологииОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Twitter
 
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