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Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter до 15 мая
Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter до 15 мая
Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:03
2021-04-05T10:37
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.Работу соцсети тормозят с 10 марта. За это время она снесла около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального содержания. Тем самым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, компании предоставили дополнительное время на выполнение требований российского законодательства. Первого апреля вице-президент соцсети по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказала об усилиях, предпринимаемых Twitter по улучшению модерации запрещенного контента.В тот же день в Роскомнадзоре еще раз напомнили, что для отмены замедления трафика компания должна удалить всю запрещенную информацию и привести скорость ее ликвидации в соответствие с российскими законами.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, в мире

Роскомнадзор продлил меры по замедлению работы Twitter до 15 мая

10:03 05.04.2021 (обновлено: 10:37 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Роскомнадзор продлил меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая, сообщается на сайте ведомства.
Работу соцсети тормозят с 10 марта. За это время она снесла около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального содержания.
"С учетом впервые принятого компанией Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации <...> Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны, продлив меру по ограничению трафика", — говорится в релизе регулятора.
Тем самым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, компании предоставили дополнительное время на выполнение требований российского законодательства.
Первого апреля вице-президент соцсети по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни рассказала об усилиях, предпринимаемых Twitter по улучшению модерации запрещенного контента.
В тот же день в Роскомнадзоре еще раз напомнили, что для отмены замедления трафика компания должна удалить всю запрещенную информацию и привести скорость ее ликвидации в соответствие с российскими законами.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
Сводки с театра гибридных действий
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterВ мире
 
 
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