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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210405/tatneft-1604235517.html
"Татнефть" начала строительство завода автомобильных шин в Казахстане
"Татнефть" начала строительство завода автомобильных шин в Казахстане
Строительство совместного предприятия по производству автомобильных шин компаний "Татнефть" и "Аллюр" начато в понедельник в казахстанском городе Сарань, в... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T09:56
2021-04-05T09:56
республика татарстан
россия
аскар мамин
наиль маганов
карагандинская область
татнефть
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
экономика
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Строительство совместного предприятия по производству автомобильных шин компаний "Татнефть" и "Аллюр" начато в понедельник в казахстанском городе Сарань, в церемонии закладки капсулы приняли участие премьер-министр Казахстан Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.Отмечается, что с выходом на проектную мощность завод будет производить 3 миллиона легковых и легкогрузовых шин и 500 тысяч цельнометаллокордных грузовых шин. Выход на проектную мощность ожидается в 2025 году. На предприятии планируется создать более 1,1 тысячи рабочих мест. Продукция будет поставляться преимущественно на внутренней рынок Казахстана (порядка 60 %), остальное – на экспорт.В рамках церемонии закладки капсулы состоялось прямое включение из Нижнекамска, где на площадке Kama Tyres проходят стажировку будущие работники завода. Планируется, что к его открытию обучение пройдут 500 специалистов из Казахстана.Минниханов отметил, что Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. "Уверен, это производство станет важным элементом комплекса мер по обеспечению интенсивного социально-экономического развития Казахстана. А также послужит дальнейшему расширению татарстано-казахстанского сотрудничества на благо укрепления отношений Российской Федерации и Республики Казахстан", - сказал он.По словам премьер-министра Казахстана, строительство шинного завода в городе Сарань окажет мультипликативный эффект на экономику Карагандинской области и в целом Казахстана, повысив ее конкурентоспособность и создав новые высококвалифицированные рабочие места. Завод, по его оценке, станет одним из крупнейших в регионе, его продукция будет обладать высоким экспортным потенциалом. "В стратегическом партнерстве Казахстана и России особое место занимает сотрудничество с Республикой Татарстан… Мы нацелены на дальнейшее расширение промышленной кооперации", - приводятся слова Мамина.Ранее генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов отмечал, что новый завод станет единственным в Казахстане современным производством по выпуску высококачественных легковых, легкогрузовых и грузовых цельнометаллокордных шин, которые, кроме внутреннего рынка, планируется поставлять в страны Центральной Азии.
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россия, аскар мамин, наиль маганов, карагандинская область, татнефть, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика

"Татнефть" начала строительство завода автомобильных шин в Казахстане

09:56 05.04.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПротектор зимней резины с шипами
Протектор зимней резины с шипами - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Строительство совместного предприятия по производству автомобильных шин компаний "Татнефть" и "Аллюр" начато в понедельник в казахстанском городе Сарань, в церемонии закладки капсулы приняли участие премьер-министр Казахстан Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
"Сегодня в городе Сарань дан старт строительству совместного предприятия групп "Татнефть" и "Аллюр"… Инвестиции в проект составят 284 миллиона долларов. Строительство завода планируют завершить в 2022 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с выходом на проектную мощность завод будет производить 3 миллиона легковых и легкогрузовых шин и 500 тысяч цельнометаллокордных грузовых шин. Выход на проектную мощность ожидается в 2025 году. На предприятии планируется создать более 1,1 тысячи рабочих мест. Продукция будет поставляться преимущественно на внутренней рынок Казахстана (порядка 60 %), остальное – на экспорт.
В рамках церемонии закладки капсулы состоялось прямое включение из Нижнекамска, где на площадке Kama Tyres проходят стажировку будущие работники завода. Планируется, что к его открытию обучение пройдут 500 специалистов из Казахстана.
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Минниханов отметил, что Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. "Уверен, это производство станет важным элементом комплекса мер по обеспечению интенсивного социально-экономического развития Казахстана. А также послужит дальнейшему расширению татарстано-казахстанского сотрудничества на благо укрепления отношений Российской Федерации и Республики Казахстан", - сказал он.
По словам премьер-министра Казахстана, строительство шинного завода в городе Сарань окажет мультипликативный эффект на экономику Карагандинской области и в целом Казахстана, повысив ее конкурентоспособность и создав новые высококвалифицированные рабочие места. Завод, по его оценке, станет одним из крупнейших в регионе, его продукция будет обладать высоким экспортным потенциалом. "В стратегическом партнерстве Казахстана и России особое место занимает сотрудничество с Республикой Татарстан… Мы нацелены на дальнейшее расширение промышленной кооперации", - приводятся слова Мамина.
Ранее генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов отмечал, что новый завод станет единственным в Казахстане современным производством по выпуску высококачественных легковых, легкогрузовых и грузовых цельнометаллокордных шин, которые, кроме внутреннего рынка, планируется поставлять в страны Центральной Азии.
 
Республика ТатарстанРоссияАскар МаминНаиль МагановКарагандинская областьТатнефтьРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
 
 
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