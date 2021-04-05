https://ria.ru/20210405/peterburzhets-1604256752.html

Петербуржца, убившего и расчленившего жену, поместили в психбольницу

Петербуржца, убившего и расчленившего жену, поместили в психбольницу

Мужчина, арестованный по обвинению в жестоком убийстве и расчленении своей супруги в квартире в Петербурге, помещен на принудительное лечение в психиатрическом... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T11:31

2021-04-05T11:31

2021-04-05T11:31

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в жестоком убийстве и расчленении своей супруги в квартире в Петербурге, помещен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре и освобожден от уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Выборгский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменялось совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на время предварительного следствия.Преступление произошло в июле 2020 года в одном из домов на проспекте Художников. Был задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес ей несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры, чтобы потом вывезти останки в лес. На допросе мужчина признал свою вину.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать двухлетнего ребенка после развода.

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html

https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590608165.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия