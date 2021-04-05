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https://ria.ru/20210405/peterburzhets-1604256752.html
Петербуржца, убившего и расчленившего жену, поместили в психбольницу
Петербуржца, убившего и расчленившего жену, поместили в психбольницу
Мужчина, арестованный по обвинению в жестоком убийстве и расчленении своей супруги в квартире в Петербурге, помещен на принудительное лечение в психиатрическом... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T11:31
2021-04-05T11:31
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в жестоком убийстве и расчленении своей супруги в квартире в Петербурге, помещен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре и освобожден от уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Выборгский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменялось совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на время предварительного следствия.Преступление произошло в июле 2020 года в одном из домов на проспекте Художников. Был задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес ей несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры, чтобы потом вывезти останки в лес. На допросе мужчина признал свою вину.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать двухлетнего ребенка после развода.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590608165.html
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санкт-петербург, происшествия

Петербуржца, убившего и расчленившего жену, поместили в психбольницу

11:31 05.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Мужчина, арестованный по обвинению в жестоком убийстве и расчленении своей супруги в квартире в Петербурге, помещен на принудительное лечение в психиатрическом стационаре и освобожден от уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Выборгский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменялось совершение общественно опасного деяния, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Суд освободил его от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщили в объединённой пресс-службе судов.
Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве супруги в Петербурге, арестован на время предварительного следствия.
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Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца
Преступление произошло в июле 2020 года в одном из домов на проспекте Художников. Был задержан супруг убитой, который подозревается в том, что нанес ей несколько ударов топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги, конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры, чтобы потом вывезти останки в лес. На допросе мужчина признал свою вину.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать двухлетнего ребенка после развода.
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