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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210405/oae-1604276932.html
Туроператоры начали предлагать бюджетные путевки в ОАЭ
Туроператоры начали предлагать бюджетные путевки в ОАЭ
На рынке впервые с открытия ОАЭ для туристов появились бюджетные турпакеты в эту страну из российских регионов, они основаны на рейсах дубайского лоукостера из... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:50
2021-04-05T13:50
дубай
отели
цены
туристы
авиабилеты
рас-эль-хайма (эмират)
самара
екатеринбург
ростов-на-дону
оаэ
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На рынке впервые с открытия ОАЭ для туристов появились бюджетные турпакеты в эту страну из российских регионов, они основаны на рейсах дубайского лоукостера из Москвы, Самары, Казани и Екатеринбурга, сообщает АТОР. В минувшую субботу стартовала программа в Дубай из Москвы (пять рейсов в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям). Первый вылетел вовремя и без задержек, причем с загрузкой 80 процентов в эконом и со стопроцентной – в бизнес-классе.На этой неделе состоятся рейсы из Екатеринбурга (по воскресеньям), Казани (по субботам) и Самары (по воскресеньям). На очереди — Минеральные Воды и Ростов-на-Дону, там авиакомпания ждет допуски на полеты. Один из российских туроператоров уже взял блоки мест на рейсах изо всех перечисленных городов.Апрель и майские праздники считаются еще высоким сезоном в ОАЭ, лето – традиционно низким. Однако в условиях ограниченного числа открытых стран и начала полетной программы спрос на направление на летний период, в сравнении с доковидными годами, пока еще высокий.Эксперты предвидят расширение ассортимента бронируемых отелей и смещение акцента с пляжных "пятерок" в Дубае с питанием "завтраки" в сторону менее дорогих гостиниц среднего сегмента, а также бюджетных — в Шардже, Рас-эль-Хайме, Фуджейре."Тур с завтраками в недорогой городской отель Дубая "четыре звезды" можно было до недавнего времени приобрести примерно за 2200 долларов на двоих, из которых половину составляла стоимость перелета. Цена билетов на ближайшие даты и на майские праздники была еще более высокой. После выставления в продажу туров на рейсах лоукостера наши специалисты отмечают снижение стоимости пакетов на 30-50 процентов и увеличение спроса, в том числе на майские праздники", – рассказывает Анна Филатовская, руководитель департамента рекламы и PR российского туроператора.Полетная программа бюджетного перевозчика в Эмираты из российских регионов планируется до конца мая 2022 года.
https://ria.ru/20210403/turtsiya-1603984152.html
https://ria.ru/20210405/lyadov-1603808269.html
дубай
рас-эль-хайма (эмират)
самара
екатеринбург
ростов-на-дону
оаэ
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дубай, отели, цены, туристы, авиабилеты, рас-эль-хайма (эмират), самара, екатеринбург, ростов-на-дону, оаэ, казань, майские праздники, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Туроператоры начали предлагать бюджетные путевки в ОАЭ

13:50 05.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ
Отдыхающие на пляже в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На рынке впервые с открытия ОАЭ для туристов появились бюджетные турпакеты в эту страну из российских регионов, они основаны на рейсах дубайского лоукостера из Москвы, Самары, Казани и Екатеринбурга, сообщает АТОР.
В минувшую субботу стартовала программа в Дубай из Москвы (пять рейсов в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям). Первый вылетел вовремя и без задержек, причем с загрузкой 80 процентов в эконом и со стопроцентной – в бизнес-классе.
На этой неделе состоятся рейсы из Екатеринбурга (по воскресеньям), Казани (по субботам) и Самары (по воскресеньям). На очереди — Минеральные Воды и Ростов-на-Дону, там авиакомпания ждет допуски на полеты. Один из российских туроператоров уже взял блоки мест на рейсах изо всех перечисленных городов.
Апрель и майские праздники считаются еще высоким сезоном в ОАЭ, лето – традиционно низким. Однако в условиях ограниченного числа открытых стран и начала полетной программы спрос на направление на летний период, в сравнении с доковидными годами, пока еще высокий.
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Эксперты предвидят расширение ассортимента бронируемых отелей и смещение акцента с пляжных "пятерок" в Дубае с питанием "завтраки" в сторону менее дорогих гостиниц среднего сегмента, а также бюджетных — в Шардже, Рас-эль-Хайме, Фуджейре.
"Тур с завтраками в недорогой городской отель Дубая "четыре звезды" можно было до недавнего времени приобрести примерно за 2200 долларов на двоих, из которых половину составляла стоимость перелета. Цена билетов на ближайшие даты и на майские праздники была еще более высокой. После выставления в продажу туров на рейсах лоукостера наши специалисты отмечают снижение стоимости пакетов на 30-50 процентов и увеличение спроса, в том числе на майские праздники", – рассказывает Анна Филатовская, руководитель департамента рекламы и PR российского туроператора.
Полетная программа бюджетного перевозчика в Эмираты из российских регионов планируется до конца мая 2022 года.
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