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Наука
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Российские ученые создали уникальную "искусственную кожу"
Российские ученые создали уникальную "искусственную кожу"
В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенном в подмосковном наукограде Пущино, ученые создали уникальную ткань для перевязки ран и РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T14:57
2021-04-05T14:58
наука
россия
российская академия наук
пущино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенном в подмосковном наукограде Пущино, ученые создали уникальную ткань для перевязки ран и повреждений, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Ткань представляет собой тончайшую пленку, которая накладывается на раны, клетки ткани начинают переходить в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца, утверждают в пресс-службе.Отмечается, что помимо лечения, ткань помогает защитить рану от внешних воздействий и избавит пациентов от бесконечных перевязок благодаря латексной подложке, которая после завершения лечения просто отсоединяется."Ежегодно учеными наукограда регистрируются десятки новых технологий, разработок и открытий в области биологии, химии, физики, фармацевтики и других наук, находящихся на их пересечении", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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россия
пущино
московская область (подмосковье)
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россия, российская академия наук, пущино, московская область (подмосковье)

Российские ученые создали уникальную "искусственную кожу"

14:57 05.04.2021 (обновлено: 14:58 05.04.2021)
 
© Depositphotos / DmitryPochУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенном в подмосковном наукограде Пущино, ученые создали уникальную ткань для перевязки ран и повреждений, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Так называемая "искусственная кожа", защищает больное место от механических повреждений и вредоносных инфекций, а также создает оптимальные условия для роста клеток, пропускает воздух и водные пары, чтобы рана под таким покрытием не высыхала и не мокла", - следует из релиза.
Ткань представляет собой тончайшую пленку, которая накладывается на раны, клетки ткани начинают переходить в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца, утверждают в пресс-службе.
Отмечается, что помимо лечения, ткань помогает защитить рану от внешних воздействий и избавит пациентов от бесконечных перевязок благодаря латексной подложке, которая после завершения лечения просто отсоединяется.
"Ежегодно учеными наукограда регистрируются десятки новых технологий, разработок и открытий в области биологии, химии, физики, фармацевтики и других наук, находящихся на их пересечении", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
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