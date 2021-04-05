https://ria.ru/20210405/kozha-1604296762.html

Российские ученые создали уникальную "искусственную кожу"

Российские ученые создали уникальную "искусственную кожу"

В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенном в подмосковном наукограде Пущино, ученые создали уникальную ткань для перевязки ран и РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T14:57

2021-04-05T14:57

2021-04-05T14:58

наука

россия

российская академия наук

пущино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Институте теоретической и экспериментальной биофизики РАН, расположенном в подмосковном наукограде Пущино, ученые создали уникальную ткань для перевязки ран и повреждений, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Ткань представляет собой тончайшую пленку, которая накладывается на раны, клетки ткани начинают переходить в рану, смешиваясь с клетками пациента, и активизируют выработку коллагена для зарастания раны и образования рубца, утверждают в пресс-службе.Отмечается, что помимо лечения, ткань помогает защитить рану от внешних воздействий и избавит пациентов от бесконечных перевязок благодаря латексной подложке, которая после завершения лечения просто отсоединяется."Ежегодно учеными наукограда регистрируются десятки новых технологий, разработок и открытий в области биологии, химии, физики, фармацевтики и других наук, находящихся на их пересечении", - пояснила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210325/dgtu-1602648842.html

россия

пущино

московская область (подмосковье)

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россия, российская академия наук, пущино, московская область (подмосковье)