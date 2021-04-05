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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210405/kauchuk-1604239089.html
"Татнефть" и "КазМунайГаз" будут производить каучук в Казахстане
"Татнефть" и "КазМунайГаз" будут производить каучук в Казахстане
Татарстанская "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" подписали соглашение о создании в Атырауской области Казахстана завода по производству каучуков мощностью РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T10:20
2021-04-05T10:20
республика татарстан
аскар мамин
наиль маганов
атырауская область
казмунайгаз
татнефть
рустам минниханов
казахстан
экономика
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Татарстанская "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" подписали соглашение о создании в Атырауской области Казахстана завода по производству каучуков мощностью более 180 тысяч тонн каучука и 170 тысяч тонн изобутана в год, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Соглашение ПАО "Татнефть" и АО НК "КазМунайГаз" о базовых условиях взаимодействия по проекту "Бутадиен" было подписано в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова."Мощность завода, который планируется реализовать до 2025 года, составит 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана. На заводе будет работать 400 человек", - говорится в сообщении.Президент Татарстана отметил, что Казахстан обладает ценнейшим сырьём для производства каучука, поэтому нужно вести активную совместную работу в этом направлении.Кроме того, по информации пресс-службы, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов подписали соглашение о намерениях по реализации проекта по организации производства дорожного битума мощностью 300 тысяч тонн в год на территории Казахстана.Минниханов 4-5 апреля находится в Казахстане с рабочей поездкой, в рамках которой ранее состоялась закладка капсулы на строительстве завода по производству автомобильных шин компаний "Татнефть" и "Аллюр" в городе Сарань.
https://ria.ru/20210329/tatarstan-1603306792.html
https://ria.ru/20201222/tatarstan-1590385852.html
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аскар мамин, наиль маганов, атырауская область, казмунайгаз, татнефть, рустам минниханов, казахстан, экономика

"Татнефть" и "КазМунайГаз" будут производить каучук в Казахстане

10:20 05.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБензовоз и АЗС компании "Татнефть"
Бензовоз и АЗС компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 5 апр - РИА Новости. Татарстанская "Татнефть" и казахстанская "КазМунайГаз" подписали соглашение о создании в Атырауской области Казахстана завода по производству каучуков мощностью более 180 тысяч тонн каучука и 170 тысяч тонн изобутана в год, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Соглашение ПАО "Татнефть" и АО НК "КазМунайГаз" о базовых условиях взаимодействия по проекту "Бутадиен" было подписано в присутствии премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и президента Татарстана Рустама Минниханова.
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"Мощность завода, который планируется реализовать до 2025 года, составит 186 тысяч тонн бутадиеновых каучуков и 170 тысяч тонн изобутана. На заводе будет работать 400 человек", - говорится в сообщении.
Президент Татарстана отметил, что Казахстан обладает ценнейшим сырьём для производства каучука, поэтому нужно вести активную совместную работу в этом направлении.
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Кроме того, по информации пресс-службы, генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов и министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов подписали соглашение о намерениях по реализации проекта по организации производства дорожного битума мощностью 300 тысяч тонн в год на территории Казахстана.
Минниханов 4-5 апреля находится в Казахстане с рабочей поездкой, в рамках которой ранее состоялась закладка капсулы на строительстве завода по производству автомобильных шин компаний "Татнефть" и "Аллюр" в городе Сарань.
 
Республика ТатарстанАскар МаминНаиль МагановАтырауская областьКазмунайгазТатнефтьРустам МиннихановКазахстанЭкономика
 
 
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