https://ria.ru/20210405/islamist-1604238087.html

ФСБ задержала в Ставропольском крае исламиста, готовившего теракт

ФСБ задержала в Ставропольском крае исламиста, готовившего теракт

В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T10:16

2021-04-05T10:16

2021-04-05T11:20

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кисловодск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604244865_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_65acd4b765ca2e8e64dabaabc0949f76.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Кисловодске задержали экстремиста, который планировал нападение на силовиков, сообщили в ФСБ.Это ранее судимый гражданин России 1996 года рождения. По версии следствия, он смастерил самодельные гранаты, чтобы взорвать полицейский участок, куда ходил отмечаться по предыдущим делам.Дома у него нашли компоненты для изготовления бомб, поражающие элементы и экстремистскую литературу. Операцию проводили совместно с СК и МВД. Также спецслужбы задержали троих россиян, причастных к финансированию террористов в Сирии. Все четверо оказались сторонниками "Исламского государства"*, они готовили атаки в Ставропольском крае.В этом году в России предотвратили несколько крупных терактов: в январе — в Башкирии, в феврале — на Северном Кавказе, в марте — в Калининградской области, Махачкале и Майкопе, в апреле — в Тверской области.Кроме того, в феврале и марте силовики задержали в Геленджике, Ярославле и Воронеже сторонников украинского неонацистского сообщества "МКУ". У них нашли множество экстремистских материалов, холодное оружие, инструкции по изготовлению самодельных бомб.Также на прошлой неделе ФСБ раскрыла в Барнауле националиста, который получал указания от кураторов украинской организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) и готовил нападение на мечеть.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210402/barnaul-1603964374.html

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

кисловодск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Готовивший теракт исламист дает показания В Кисловодске сотрудниками ФСБ задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций. 2021-04-05T10:16 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кисловодск, происшествия