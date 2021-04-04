https://ria.ru/20210404/dieta-1604174709.html
Ученые рассчитали идеальную диету для долголетия
Ученые рассчитали идеальную диету для долголетия
Ученые определили лучший режим питания для увеличения продолжительности жизни, пишет портал Science and Technology Daily. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T15:27
2021-04-04T15:27
2021-04-04T16:54
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ученые определили лучший режим питания для увеличения продолжительности жизни, пишет портал Science and Technology Daily.Китайские специалисты проанализировали данные 26 разных медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.Как оказалось, ежедневное потребление около пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. Участники, которые ели по пять порций фруктов и овощей в день, имели наибольшую продолжительность жизни, на 13 процентов меньший риск смерти от различных причин, а риск их смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12 процентов, от рака — на десять процентов, от респираторных заболеваний — на 35 процентов.Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма. Так, употребление крахмалистых овощей, например гороха, кукурузы, картофеля, не было связано со снижением риска смерти от различных причин или определенных хронических заболеваний. Наиболее полезными оказались зеленые листовые продукты, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.
https://ria.ru/20210404/myasnikov-1604147944.html
южная америка
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здоровье - общество, южная америка, китай, европа, азия
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Ученые определили лучший режим питания для увеличения продолжительности жизни, пишет портал Science and Technology Daily.
Китайские специалисты проанализировали данные 26 разных медицинских исследований пищевых привычек, в которых приняли участие около 1,9 миллиона человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.
Как оказалось, ежедневное потребление около пяти порций фруктов и овощей связано с самым низким риском смерти. Участники, которые ели по пять порций фруктов и овощей в день, имели наибольшую продолжительность жизни, на 13 процентов меньший риск смерти от различных причин, а риск их смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 12 процентов, от рака — на десять процентов, от респираторных заболеваний — на 35 процентов.
Исследователи предупредили, что не все фрукты и овощи одинаково полезны для организма. Так, употребление крахмалистых овощей, например гороха, кукурузы, картофеля, не было связано со снижением риска смерти от различных причин или определенных хронических заболеваний. Наиболее полезными оказались зеленые листовые продукты, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С, такие как цитрусовые, ягоды и морковь.