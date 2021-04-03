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Биография Анастасии Заворотнюк
Биография Анастасии Заворотнюк
Российская актриса и телеведущая Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T02:49
2021-04-03T02:49
театр антона чехова
анастасия заворотнюк
справки
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Российская актриса и телеведущая Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был телережиссером. В школьные годы Анастасия Заворотнюк танцевала в ансамбле "Лотос", занималась музыкой.С 1988 по 1989 год училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института.В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Авангарда Леонтьева.В 1993-2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова).В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и др.Актриса также была занята в постановках Театра Антона Чехова "Ужин с дураком" и "Все как у людей". В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Затем она снялась в картинах "Лихая парочка" (1993) и "Наследник" (2001).Известность актрисе принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2008).Она сыграла главные роли в фильмах "Код апокалипсиса" (2007), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Неидеальная женщина" (2008), "Артефакт" (2009), "Дом на краю" (2011), "Жених по объявлению" (2011), "Мамы" (2011, 2014), "Хозяйка "Белых ночей" (2012), сериалах "Арманда О" (2010), "Охота на гауляйтера" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012-2013), "Я больше не боюсь" (2014), "Чужая милая" (2015), "Отдел" (2015).Среди ролей последних лет Анастасии Заворотнюк – работы в сериалах "Любовь и море" (2016), "Провокатор" (2016-2017), "Проклятие спящих" (2017), "Каспий-24"(2017), "Между нами девочками. Продолжение" (2018).Всего в кино и на телевидении актриса сыграла свыше 40 ролей.Актриса работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей. В 2005 году она сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард" и др. В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы. В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации". За роль в сериале "Моя прекрасная няня" она была отмечена премиями "ТЭФИ" (2005) и "Золотой Остап" (2005), "Женщина года Glamour 2005" в номинации "Лучшая телевизионная актриса" и др.В 2007 году Заворотнюк получила премию ФСБ за роль в фильме "Код апокалипсиса".Первым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей – дочь Анна и сын Майкл. В 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова. В 2018 году у пары родилась дочь Мила. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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театр антона чехова, анастасия заворотнюк, справки

Биография Анастасии Заворотнюк

02:49 03.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская актриса и телеведущая Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
Ее мать, народная артистка РСФСР Валентина Заворотнюк, работала в Астраханском ТЮЗе, отец был телережиссером.
В школьные годы Анастасия Заворотнюк танцевала в ансамбле "Лотос", занималась музыкой.
С 1988 по 1989 год училась на историческом факультете Астраханского государственного педагогического института.
В 1993 году окончила Школу-студию МХАТ, курс Авангарда Леонтьева.
В 1993-2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова).
В театре Заворотнюк играла в постановках "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи), "Матросская тишина" (Таня), "Миф о Дон-Жуане" (Жанэт), "Прощайте... и рукоплещите" (Марина), "Признания авантюриста Феликса Круля" (Элинора Твентимэн) и др.
Актриса также была занята в постановках Театра Антона Чехова "Ужин с дураком" и "Все как у людей".
В кино Заворотнюк дебютировала в 1991 году в главной роли в фильме Тамары Павлюченко "Машенька" по роману Владимира Набокова. Затем она снялась в картинах "Лихая парочка" (1993) и "Наследник" (2001).
Известность актрисе принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2008).
Она сыграла главные роли в фильмах "Код апокалипсиса" (2007), "Шекспиру и не снилось" (2007), "Неидеальная женщина" (2008), "Артефакт" (2009), "Дом на краю" (2011), "Жених по объявлению" (2011), "Мамы" (2011, 2014), "Хозяйка "Белых ночей" (2012), сериалах "Арманда О" (2010), "Охота на гауляйтера" (2012), "Не плачь по мне, Аргентина!" (2012-2013), "Я больше не боюсь" (2014), "Чужая милая" (2015), "Отдел" (2015).
Среди ролей последних лет Анастасии Заворотнюк – работы в сериалах "Любовь и море" (2016), "Провокатор" (2016-2017), "Проклятие спящих" (2017), "Каспий-24"(2017), "Между нами девочками. Продолжение" (2018).
Всего в кино и на телевидении актриса сыграла свыше 40 ролей.
Актриса работала на телевидении во многих проектах в качестве телеведущей. В 2005 году она сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. Вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду", "Ледниковый период", "Лед и пламень", Брачные игры", "Новогодний миллиард" и др.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
В 2006 году Анастасия Заворотнюк была удостоена звания "Заслуженная артистка Российской Федерации".
За роль в сериале "Моя прекрасная няня" она была отмечена премиями "ТЭФИ" (2005) и "Золотой Остап" (2005), "Женщина года Glamour 2005" в номинации "Лучшая телевизионная актриса" и др.
В 2007 году Заворотнюк получила премию ФСБ за роль в фильме "Код апокалипсиса".
Первым супругом актрисы был бизнесмен Дмитрий Стрюков. От этого брака у актрисы родились двое детей – дочь Анна и сын Майкл. В 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова. В 2018 году у пары родилась дочь Мила.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Театр Антона ЧеховаАнастасия ЗаворотнюкСправки
 
 
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