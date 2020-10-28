https://ria.ru/20201028/zavorotnyuk-1581879634.html
Макеева заявила, что Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери
Актриса Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери. Об этом заявила ее коллега Анастасия Макеева в интервью каналу "Эмпатия Манучи" на... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:42
2020-10-28T10:42
2020-10-28T10:46
анастасия макеева
шоубиз
анастасия заворотнюк
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Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери, заявила Макеева
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актриса Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери. Об этом заявила ее коллега <a href="https://ria.ru/person_Anastasija_Makeeva/" target="_blank">Анастасия Макеева</a> в интервью каналу "Эмпатия Манучи" на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wD_Uoi9fbmA" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Артистка рассказала, что долгое время не может забеременеть, ей проводили уже четыре процедуры ЭКО. На вопрос ведущего, не опасается ли она онкологических заболеваний, которые могут развиться на этом фоне, Макеева ответила, что она фаталистка. Третий ребенок <a href="https://ria.ru/person_Anastasija_Zavorotnjuk/" target="_blank">Анастасии Заворотнюк</a> и первый общий с ее супругом Петром Чернышевым – дочь Мила – родилась осенью 2018 года. На тот момент актрисе было 48 лет. В 2019 году стали появляться сообщения о болезни артистки. Некоторые СМИ писали, что у нее диагностировали рак мозга, однако родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев. Позже они подтвердили, что актриса проходит лечение.
https://ria.ru/20201017/zavorotnyuk-1580316101.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия макеева, анастасия заворотнюк