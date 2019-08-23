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РИА Новости

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

13:56 23.08.2019 (обновлено: 17:10 23.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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"Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова", — пояснил Христов.
Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принес сериал "Моя прекрасная няня", где она сыграла главную роль. Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие).
У Заворотнюк двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь.
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Шоу-бизнесАнастасия Заворотнюк
Популярные комментарии
Только что писали что у нас много долгожителей и растёт средняя продолжительность жизни. Только не понятно как это, когда народ мрёт как мухи, врачей не хватает, да и центры по мониторингу радиации после аварий почему то перестают работать.... Такое ощущение, что всё как и было во времена Чернобыля.
23 августа, 15:20
ЭХЭдуард Х
7100011
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