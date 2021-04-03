https://ria.ru/20210403/voyna-1604091073.html

"Готовы умереть за Украину?" Итальянцы высказались о войне с Россией

"Готовы умереть за Украину?" Итальянцы высказались о войне с Россией

Читатели итальянского сайта Scenarieconomici рассказали, готовы ли они воевать с Россией на стороне Североатлантического альянса. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:55

2021-04-03T14:55

2021-04-03T20:54

алексей арестович

черноморский регион

прибалтика

нато

сергей шойгу

йенс столтенберг

италия

украина

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Читатели итальянского сайта Scenarieconomici рассказали, готовы ли они воевать с Россией на стороне Североатлантического альянса.Автор статьи указал на серьезную эскалацию конфликта в Донбассе, а также на наращивание Москвой военной мощи. Он отметил, что в Европе растет напряженность из-за полетов военной авиации НАТО и России. При этом в конце холодной войны не предполагалось, что Украина сможет войти в Североатлантический альянс, пишет портал.Итальянцы без энтузиазма отнеслись к этой идее и посчитали войну с Россией бессмысленной."По большому счету, нам (немцам, может, и по-другому) Украина должна быть интересна так же, как потухший на Марсе вулкан. Пусть там сами разбираются между собой, американцы пусть своими делами займутся. Украина — даже не член НАТО, но если случится война, европейцы пойдут на нее первыми. Американцам разве не все равно? Они там у себя за Атлантикой", — написал aquilone."Было бы любопытно увидеть, что сделают американцы, если русские атакуют напрямую их, а не Европу", — отметил пользователь Patrizio."Вот поразятся… Никогда они не вели войну на своей территории. Смотрят войну по телевизору, никогда на своей собственной шкуре не испытывали", — ответил ему Dark."Готовы умереть за ЛГБТ, педофилов, убийц и воров? То есть за представителей западной элиты? Я — нет, с большим удовольствием пойду пятой колонной к русским", — пишет Tito Flavio Cesare."Цель — это Россия. Глобалисты не позволят ей избежать конфликта. Если Путин сумеет его избежать, кое-какие богатейшие преступники должны будут попрощаться с их планами, которые почти воплощены. Спокойно, война будет, мы будем вовлечены, и она будет ядерной", — уверен Stefano Nobile.Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих границ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в Черноморском регионе "четким сигналом" Москве. Военный блок планирует в мае-июне провести учения Defender Europe 2021, где отработает оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович назвал эти маневры подготовкой к войне с Россией.Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от альянса.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210402/metallolom-1603981014.html

https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html

черноморский регион

прибалтика

италия

украина

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алексей арестович , черноморский регион, прибалтика, нато, сергей шойгу, йенс столтенберг, италия, украина