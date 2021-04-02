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Энергия, защита, красота: польза и вред жиров для организма человека

Энергия, защита, красота: польза и вред жиров для организма человека

Жиры — важная часть рациона человека. В чем польза и вред жиров для здоровья женщин и мужчин, какими свойствами они обладают и сколько их можно есть, какие виды РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T16:40

2021-04-02T16:40

2021-04-02T16:40

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жир

витамины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Жиры — важная часть рациона человека. В чем польза и вред жиров для здоровья женщин и мужчин, какими свойствами они обладают и сколько их можно есть, какие виды опасны, а также как правильно выбирать и сколько хранить — в материале РИА Новости.Виды жировЖиры — это органические вещества, один из трех макронутриентов (наряду с белками и углеводами), которые являются источником энергии для организма.— В жирах вдвое больше энергии, чем в углеводах и белках. Они усиливает вкус многих продуктов, делают их более питательными. Однако, в отличие от клетчатки, жир не дает чувства сытости, именно поэтому люди наедаются быстрее, когда употребляют цельнозерновые блюда, фрукты и овощи. После жирной пищи голод отступает только на короткое время, — рассказала РИА Новости врач-диетолог Мария Красовская.Жиры бывают:Последние делятся на:Также жиры классифицируются по происхождению: животные (сливочное масло, говяжий, свиной, бараний жир и другие) и растительные (подсолнечное масло, кукурузное, оливковое, соевое и другие).Свойства жировБольшинство обменных процессов протекает именно с участием жиров. Они являются источником энергии, защищают органы от повреждений, согревают организм.Польза жировСамые полезные жиры — это ненасыщенные. Они являются важной частью здорового питания: помогают снизить риск сердечных заболеваний, уровень холестерина, когда они заменяют насыщенные жиры.Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров: подсолнечное, оливковое и рапсовое масла, авокадо, бразильский и грецкие орехи, миндаль, арахис, подсолнечник, кунжут, лосось, сардины, треска, сельдь, соя.Вред жиров и противопоказанияИзбыточное потребление насыщенных жиров негативно влияет на организм человека, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров: жирное мясо и мясопродукты, молочные продукты, кондитерские изделия, пальмовое и кокосовое масла, кокосовые сливки.Специалисты Всемирной организации здравоохранения считают, что максимально допустимое количество жира от общей потребляемой пищи — 30%. При этом насыщенные жиры должны составлять не более 10% от этого показателя, а трансжиры — менее 1%. Продукты с высоким содержанием последних: маргарины и спреды, кондитерские изделия и печенье, жаренные в масле пончики, курица и картофель фри, полуфабрикаты (замороженная пицца, наггетсы), чипсы, снеки.Польза и вред жиров для организма женщиныЖиры способствуют улучшению здоровья кожи лица и тела, что немаловажно для женщин. Например, кокосовое масло увлажняет кожные покровы и разглаживает мелкие морщины, предупреждает ломкость ногтей, волос и ресниц. А масло авокадо является отличным помощником в борьбе с лишним весом.При беременности— При беременности из-за употребления большого количества животных жиров часто наступает перегрузка пищеварительной системы, в результате чего могут возрасти уровни всех липопротеидов и холестерина. А вот растительные жиры наоборот очень важны во время беременности, так как они являются основным источником витамина E и полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Именно они необходимы для построения нервной системы плода, — отметила врач.Специалист подчеркнула, что беременным рекомендуется снизить уровень потребления жиров до 80 грамм в сутки. Из них 40-45% (это около 35 грамм) должны быть молочные жиры (сливочное масло, сметана), 35-40% (около 30 грамм) — растительные.При похуденииПри похудении стоит ограничить потребление насыщенных жиров — убрать из рациона жирную свинину, мясные полуфабрикаты, а также исключить трансжиры — продукты с гидрогенизированными маслами.Польза и вред жиров для здоровья мужчин— Для поддержания здоровья простаты, сохранения половой функции, защиты сосудов и сердца, нервной системы в рацион мужчины необходимо включать омега-3 и омега-6 кислоты, содержащиеся в ненасыщенных жирах, — отметила диетолог.Больше всего, по информации врача, их содержится в растительных маслах, жирной рыбе, орехах, ростках пшеницы. Польза и вред животных жировРыбий жирOмега-3 жирные кислоты в составе рыбьего жира способны помочь в борьбе с депрессивными расстройствами, снизить риск развития нейродегенеративных заболеваний, повысить умственную производительность.Oмега-3 в составе рыбьего жира стабилизирует состояние сердечно-сосудистой системы человека путем улучшения вариабельности сердечного ритма.Тюлений жирТюлений жир усваивается организмом человека лучше, чем рыбий, а также содержит особые полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3 — эйкозапентаеновую, докозапентаеновую и докозагексаеновую. Они есть лишь в жирах морских млекопитающих — китов и тюленей.Людям, у которых ранее была выявлена непереносимость или аллергия на этот продукт, лучше отказаться от его употребления. Также с тюленьим жиром стоит быть осторожными людям с переизбытком кальция и витамина D в организме, почечнокаменной болезнью, проблемами с щитовидной железой, при патологиях ЖКТ и туберкулезе.Перед употреблением лучше всего проконсультироваться со специалистом.Акулий жирНа основе акульего жира изготавливают медикаменты и добавки в виде таблеток или капсул. Они включают в себя омега-3 и витамин А, который благоприятно влияет на иммунную и сердечно-сосудистую системы, кожу, слизистые оболочки, суставы, мышцы, систему пищеварения.Для включения акульего жира в рацион важно обратиться за консультацией к врачу.Медвежий жирИз медвежьего жира создают биологически активные добавки, которые являются источниками необходимых жирных кислот для организма человека. Они обладают широким спектром терапевтического действия, который включает антиоксидантную, антитоксическую, гепатопротекторную, иммуномодулирующую, антивоспалительную, антиканцерогенную и другие виды биологической активности.Гусиный жирГусиный жир включает в себя омега-3 жирные кислоты, множество микроэлементов (магний, цинк, натрий, селен, медь), витамины группы B. Благодаря им продукт повышает защитные функции организма и обеспечивает усвоение других полезных веществ.Говяжий жирВ говяжьем жире содержатся витамины А, D, Е, F, насыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая, миристолеиновая, арахидоновая, лауриновая), фосфор, натрий, калий. Однако продукт, используемый в кулинарии, может принести вред организму, если потреблять его в неограниченном количестве.Козий жирПо своему биологическому и химическому строению козий жир схож с человеческим. Он содержит жирные кислоты, лактоферменты, витамины группы В, А, С, D, антиоксиданты, минералы (магний, фосфор, кальций, медь, марганец), а также коэнзим Q10 — вещество, замедляющее старение.Бараний жирВ состав бараньего жира входят витамины А, Е, D, К, группы В, а также селен, цинк, фосфор, калий, магний, натрий, медь, железо, жирные эфиры (стерин, фосфатид); жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая). Вместе они оказывают благоприятное воздействие на организм человека.— Очень важно не злоупотреблять таким высококалорийным продуктом (в 100 граммах содержится 897 килокалорий) и посоветоваться с врачом о включении его в рацион. От применения нужно отказаться при атеросклерозе, ожирении, воспалении желчного пузыря, почечной недостаточности, болезнях печени, проблемах с ЖКТ, — рассказала Мария Красовская.Конский жирПри этом использовать конский жир следует аккуратно и умеренно. Важно приобретать свежий и проверенный продукт, так как конина из-за наличия паразитов является переносчиком опасных заболеваний, приносящих значительный вред организму.Среди противопоказаний — беременность и период лактации, возраст до 3 лет, индивидуальная непереносимость, болезни желчевыводящих путей.Бобровый жирПродукт не стоит принимать тем, у кого наблюдаются заболевания поджелудочной железы или есть нарушения в работе печени. Воздержаться от приема стоит и в период кормления грудью.Куриный жирОднако неконтролируемый прием жиросодержащей пищи приводит к расстройству обменных процессов, нарушению функций поджелудочной железы и печени, а также вызывает возникновение холецистита.Польза и вред растительных жировПальмовый жирЖир масличной пальмы богат витаминами А, Е, антиоксидантами, а также включает в себя растительные аналоги коэнзима Q10 — убихинон и пластохинон. Однако польза есть только в нерафинированном пальмовом масле. Рафинирование лишает его важных биологических веществ.Кокосовый жирНаличие кокосового масла в рационе снижает вероятность развития инсульта и инфаркта миокарда, ускоряет обмен веществ, уничтожает некоторые бактерии, грибки и вирусы, способные вызвать у человека инфекционно-воспалительные заболевания. Кроме того, масло кокоса угнетает центры голода в головном мозге, обеспечивая контроль аппетита. Оно богато жирами, устойчивыми при высоких температурах: уничтожается часть витаминов, но не образуются канцерогены.Чрезмерное употребление продукта может привести к формированию избыточных скоплений жира. Также он способен вызвать аллергические реакции, хотя они встречаются редко и обусловлены повышенной чувствительностью организма.Растительные маслаМногие растительные масла обладают полезными свойствами для здоровья. Они богаты поли- и мононенасыщенными жирными кислотами, витаминами и некоторыми антиоксидантами, защищающими организм от многих заболеваний, включая рак.Также, по словам врача, лучше всего использовать в питании микс нескольких масел. Например, подсолнечное и оливковое, подсолнечное и рапсовое или кукурузное. Смесевые масла обеспечивают достаточный уровень жирных кислот омега-3 и омега-6, а главное — их правильное соотношение.Во избежание негативных реакций со стороны организма, рекомендуется употреблять около 30 грамм растительного нерафинированного масла в сутки. Это примерно 1,5 столовые ложки.Применение в медицинеВ медицине жиры используют как лекарственные средства, как суппозиторные и мазевые основы, как растворители лекарственных средств и экстрагенты. Они подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.Жиры в кулинарииВ приготовлении пищи жиры используются, как:Важно помнить, что при нагревании жиры и масла начинают выделять вредные вещества. Наиболее подходящие для жарки и тушения: кокосовое рафинированное масло, оливковое, масло авокадо, канола, а также сало, утиный и говяжий жиры.Как выбратьКонсистенция у качественного животного жира однородная, без посторонних примесей. При выборе обратите внимания на срок годности, нет ли посторонних компонентов в составе (таких как красители, консерванты, ароматизаторы). Предпочтение стоит отдавать продуктам, сделанным по ГОСТу, о чем должна быть надпись на этикетке.При выборе растительного масла изучите этикетку. На ней написано, из какого сырья продукт получен, степень его очистки. В зависимости от типа растительного масла его цвет должен быть от светло-желтого (у рафинированного) до коричневатого (у нерафинированного), оно должно быть прозрачное. Масло, не прошедшее процесс очистки, со временем может дать осадок. Поэтому его наличие свидетельствует о длительном хранении.Как и сколько хранитьЖиры — растительные и животные — после вскрытия упаковки должны храниться в холодильнике.Сроки годности большинства растительных масел и жиров — 12-24 месяца. Более длительное время масло хранится только при добавлении искусственных антиокислителей.

https://ria.ru/20201110/zdorove-1583991325.html

https://ria.ru/20210324/maslo-1602661504.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/zdorove-1581426655.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584214806.html

https://ria.ru/20210319/salo-1602050215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), жир, витамины, здоровье - общество, питание, общество