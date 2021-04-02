https://ria.ru/20210402/tayvan-1603920749.html

Число жертв крушения поезда на Тайване достигло 48

Число жертв крушения поезда на Тайване достигло 48

Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 48, госпитализированы 118 человек, сообщает Центральное информационное агентство острова. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T11:36

2021-04-02T11:36

2021-04-02T12:28

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в мире

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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Число жертв железнодорожной аварии на Тайване достигло 48, госпитализированы 118 человек, сообщает Центральное информационное агентство острова.Ранее сообщалось, что 41 человек погиб, 66 госпитализированы."Согласно последним данным, в результате этой крупной аварии 48 человек погибли и 118 были госпитализированы, в том числе семь в тяжелом состоянии", - сообщает агентство со ссылкой на управление железных дорог Тайваня.Уточняется, что в поезде и туннеле заблокированных людей не осталось.ЧП произошло около 09.00 (04.00 мск) в туннеле в уезде Хуалянь. В составе поезда было восемь вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров. Сообщается, что второй и третий вагон сошли с рельсов, четвертый и пятый сильно деформированы.Причиной аварии, по предварительным данным, стала плохо припаркованная камнеуборочная техника, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.Как ранее сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров, среди жертв граждан России нет.

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тайвань

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Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване Кадры очевидцев с места крушения поезда на Тайване 2021-04-02T11:36 true PT0M50S

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хуалянь, тайвань, в мире