https://ria.ru/20210402/padrissa-1603870707.html

Карлуш Падрисса: рады, что будем открывать Чеховский фестиваль

Карлуш Падрисса: рады, что будем открывать Чеховский фестиваль

Испанский режиссер и сценограф Карлуш Падрисса, художественный руководитель знаменитой компании "Фура дель Бауш", спектаклем которой 14 мая откроется Московский РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T12:00

2021-04-02T12:00

2021-04-02T12:00

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Испанский режиссер и сценограф Карлуш Падрисса, художественный руководитель знаменитой компании "Фура дель Бауш", спектаклем которой 14 мая откроется Московский Международный Чеховский фестиваль, дал интервью РИА Новости во время своего недолгого пребывания в Москве, куда он прибыл, чтобы посмотреть зал, где будет выступать. Карлуш рассказал о том, как прошло путешествие в российскую столицу, поведал, как тяжело переживал невозможность работать и встречаться со зрителем, и рассказал о своей радости участвовать в Чеховском фестивале, где представит необычный спектакль – современную версию знаменитой оратории Йозефа Гайдна "Сотворение мира".– Москвичи рады, что ваша знаменитая труппа, восхищающая публику невероятными чудесами, фантастическими феериями, открывает известный во всем мире и наш самый главный Чеховский фестиваль. Но как вам удалось вырваться в Москву, и как прошло ваше путешествие?– Само путешествие было любопытным. Например, интересно наблюдать, что в аэропорту в Амстердаме, где у нас была пересадка, – много-много цветов и почти совсем нет людей. И вот, наконец, Москва. После того, как мы были заперты, как в тюрьме – можем свободно гулять по улицам, без маски, не опасаясь штрафа. Видеть солнце, снег – я люблю снег. Это подарок для меня. Я очень-очень рад! Даже представить никогда не мог, что проведу дома целый год. Целый год – короновирус. И приехать в Москву, видеть всю эту красоту – просто фантастика, но мне кажется, что все самое прекрасное еще впереди.– Как в Испании переживали пандемию? Как справлялись с самоизоляцией, и что было самым трудным?– Интересно, что коронавирус – это глобальная проблема, но в каждой стране люди переживают ее по-разному. Для испанцев было очень тяжело. У нас жарко, и если ты живешь в маленькой квартире без балкона, то тебе очень хочется обязательно выйти… Здесь в Москве я вижу, что люди совершенно по-другому себя чувствуют. У вас активная жизнь, и что нас особенно радует – театры работают, и зрители заполняют залы.– А как себя чувствуют сегодня театры в Испании? Вы можете выступать, выезжать на гастроли?– Что касается театров, то они были закрыты, но сейчас потихонечку открываются, соблюдая все ограничения: дистанция – полтора метра, наличие масок. В театре ограничения, как и у вас – 50% заполняемости залов, что плохо для театра, в котором зритель – самое важное. У нас летом все-таки был тур, но с обязательным соблюдением всех-всех ограничений.– Ваша труппа начинала с уличных представлений, где ваши десятиметровые куклы, управляемые подъемными кранами, прогуливались по улицам и площадям многих столиц мира, приветствовали зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр в Барселоне. Но потом труппа начала работать и в разных театральных и концертных залах, перенося на традиционную сцену самые современные технологии. Вот и в Москве вы будете выступать в новом концертном зале "Зарядье". Как вы его оцениваете?– Да, мы начинали, как уличный театр, а сейчас устраиваем представления в залах, но главный принцип для нас остался неизменным: наш зритель – не обычный пассивный наблюдатель, а активный участник наших спектаклей, полностью вовлеченный в действо.Ораторию венского классика Йозефа Гайдна "Сотворение мира" мы уже представляли в залах нескольких стран. Это копродукция нашей компании с Инсула Оркестром (Франция), Фестивалем Людвигсбургского замка (Германия) и Эльбской филармонией (Гамбург). В Москве спектакль пройдет на новой для нас площадке Концертного зала "Зарядье". И мне кажется, что он прекрасно подходит и для великой музыки Гайдна, и для придуманного нами нашего необычного действа. В этом зале, я думаю, можно показывать самые разные представления.– В вашем спектакле принимают участие и наши российские коллективы – хор и оркестр. Так было задумано или вызвано ограничениями, связанными с коронавирусом?– Нет, мы в каждой стране работали с местным хором и оркестром. И в Москве для участия в проекте мы пригласили знаменитый Московский Камерный хор под управлением Владимира Минина и Государственный симфонический оркестр России им. Светланова. Сольные партии исполнят наши испанские артисты: Альба Фернандес, Тони Марсоль, Виктор Сордо. За дирижерский пульт встанет Хавьер Улисес Иллан.– Как возникла мысль о том, чтобы воплотить на сцене ораторию Гайдна?– Изначально "Сотворение мира" появилось для того, чтобы мы смогли его представить в новом театре в Париже. Нас просили заняться этим. Главная идея нашего представления в том, что человек живет, продолжает эволюционировать, меняться, продолжает думать, и эта эволюция бесконечна. Мы хотели напомнить людям, что все мы живем на одной планете Земля, на одном корабле "Земля". Может существовать некая полярность, но мы можем приходить к одной и той же единой идее, двигаться в одном направлении.– Я читала, что в вашем спектакле вся сценография построена на свете. Это решение вам подсказала музыка Гайдна?– Да, наша сценография построена на свете и только на свете. Свет поступающий из разных источников, который охватывает пространство, проецируется на певцов и захватывается молекулярными экранами и скульптурами из дыма.Само произведение начинается с тьмы. И мы видим тяжелый темный мир… Но в тот момент, когда хор говорит: "свет", происходит некий световой взрыв – у нас 36 гелиевых шаров, с помощью которых мы выходим из темноты к свету. Человек всегда стремится к свету. Мы в своем спектакле говорим о людях, которые прошли войну, видели бедность, о людях, которые сталкивались со множеством препятствий на пути к свету.Наша постановка включает в себя присутствие беженцев, которые были изгнаны из рая из-за войны или по других экономическим, религиозным, политическим причинам. И в нашем живописном варианте есть два параллельных мира: тот, в котором за семь дней сотворена вселенная, жизнь и человек. Но также и тот, в котором беженцы в течение семи дней бегут из хаоса, идут в непогоду, плывут по морю, отдыхают в лагерях беженцев, и, наконец, на седьмой день их встречают в домах Адама и Евы.– После вашего интригующего рассказа о фантастическом представлении, мы с особым нетерпением будет ждать вас в мае в Москве, где ваша работа без сомнения будет иметь огромный успех.– Я повторяю – уверен, что самое прекрасное у нас еще впереди. Мы уже мечтаем вновь приехать в вашу столицу, где нас ждет самое важное – встреча с замечательными московскими зрителями. Мы горды, что удостоены чести открывать 14 мая Международный театральный фестиваль. Здорово, что Чеховский фестиваль состоится несмотря ни на что. Да, здравствует Чехов!

https://ria.ru/20201209/teatr-1588385316.html

https://ria.ru/20210329/ispaniya-1603304615.html

https://ria.ru/20210327/teatr-1603012128.html

https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афиша - культура, театр, концертный зал "зарядье", зарядье, чеховский фестиваль, москва, испания, интервью