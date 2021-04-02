Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210402/literatura-1603886390.html
На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T02:34
2021-04-02T02:34
александр ткаченко (украина)
ситуация на украине
николай гоголь
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/24400/02/244000248_0:357:1663:1292_1920x0_80_0_0_9fc22cc8e23b93e8e437940c528a953a.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко."Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском. ", - заявил онПо словам Ткаченко, Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то, что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.Представители официального Киева нередко делают сомнительные заявления об исторических фактах. В частности, экс-глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/24400/02/244000248_0:201:1663:1448_1920x0_80_0_0_65da40996f29e1eedd99feaecd0b3ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр ткаченко (украина), ситуация на украине, николай гоголь, украина, в мире

На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

02:34 02.04.2021
 
© РИА Новости / Ю. Левянт / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Ф.А.Моллера "Николай Васильевич Гоголь"
Репродукция картины художника Ф.А.Моллера Николай Васильевич Гоголь - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Ю. Левянт
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском. ", - заявил он
По словам Ткаченко, Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то, что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.
Представители официального Киева нередко делают сомнительные заявления об исторических фактах. В частности, экс-глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
 
Александр Ткаченко (Украина)Ситуация на УкраинеНиколай ГогольУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния