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На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя

Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T02:34

2021-04-02T02:34

2021-04-02T02:34

александр ткаченко (украина)

ситуация на украине

николай гоголь

украина

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко."Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском. ", - заявил онПо словам Ткаченко, Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то, что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.Представители официального Киева нередко делают сомнительные заявления об исторических фактах. В частности, экс-глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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