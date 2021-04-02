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На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T02:34
2021-04-02T02:34
2021-04-02T02:34
александр ткаченко (украина)
ситуация на украине
николай гоголь
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Классик литературы Николай Гоголь является украинским писателем, хотя "российская пропаганда" его "принудительно записала в русские". Такое мнение в своем Telegram-канале высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко."Даже в Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка". Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском. ", - заявил онПо словам Ткаченко, Гоголь был украинцем по национальности, несмотря на то, что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.Представители официального Киева нередко делают сомнительные заявления об исторических фактах. В частности, экс-глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко, в свою очередь, назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
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РИА Новости
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александр ткаченко (украина), ситуация на украине, николай гоголь, украина, в мире