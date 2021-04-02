https://ria.ru/20210402/kampusy-1603968024.html

Чернышенко назвал сроки создания сети университетских кампусов

Чернышенко назвал сроки создания сети университетских кампусов

Сеть университетских кампусов будет создана в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T15:08

2021-04-02T15:08

2021-04-02T15:11

навигатор абитуриента

дмитрий чернышенко

балтийский федеральный университет

мгту имени баумана

мгимо

москва

калужская область

образование - общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сеть университетских кампусов будет создана в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."По поручению президента правительство готовит комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в его аппарате.Вице-премьер также отметил, что современный кампус - это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие объекты спортивной инфраструктуры и культурно-досуговые пространства.По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, слова которого также приводятся в сообщении, в ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования будет направлено более 36 миллиардов рублей, а всего будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 мест."Мы рассчитываем уже в следующем году начать активное строительство трех объектов. В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучкове Калужской области мы планируем создание нового студгородка, в Москве на базе МГТУ им. Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров", - добавил он.В этом году, как сообщается, планируется ввод в эксплуатацию четырех объектов на 3 490 мест, среди которых общежитие МГИМО на 1 898 мест, Балтийского федерального университета на 700 мест, Самарского государственного социально-педагогического университета на 392 места и Псковского государственного университета на 500 мест.

https://sn.ria.ru/20210323/shkola-1602435905.html

https://ria.ru/20210330/studenty-1603389358.html

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навигатор абитуриента, дмитрий чернышенко, балтийский федеральный университет, мгту имени баумана, мгимо, москва, калужская область, образование - общество, общество