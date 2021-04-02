Чернышенко назвал сроки создания сети университетских кампусов
15:08 02.04.2021 (обновлено: 15:11 02.04.2021)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сеть университетских кампусов будет создана в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента правительство готовит комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в его аппарате.
Вице-премьер также отметил, что современный кампус - это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие объекты спортивной инфраструктуры и культурно-досуговые пространства.
По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, слова которого также приводятся в сообщении, в ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования будет направлено более 36 миллиардов рублей, а всего будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 мест.
"Мы рассчитываем уже в следующем году начать активное строительство трех объектов. В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучкове Калужской области мы планируем создание нового студгородка, в Москве на базе МГТУ им. Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров", - добавил он.
В этом году, как сообщается, планируется ввод в эксплуатацию четырех объектов на 3 490 мест, среди которых общежитие МГИМО на 1 898 мест, Балтийского федерального университета на 700 мест, Самарского государственного социально-педагогического университета на 392 места и Псковского государственного университета на 500 мест.