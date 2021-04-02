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Чернышенко назвал сроки создания сети университетских кампусов
Чернышенко назвал сроки создания сети университетских кампусов
Сеть университетских кампусов будет создана в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:08
2021-04-02T15:11
навигатор абитуриента
дмитрий чернышенко
балтийский федеральный университет
мгту имени баумана
мгимо
москва
калужская область
образование - общество
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сеть университетских кампусов будет создана в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."По поручению президента правительство готовит комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в его аппарате.Вице-премьер также отметил, что современный кампус - это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие объекты спортивной инфраструктуры и культурно-досуговые пространства.По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, слова которого также приводятся в сообщении, в ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования будет направлено более 36 миллиардов рублей, а всего будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 мест."Мы рассчитываем уже в следующем году начать активное строительство трех объектов. В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучкове Калужской области мы планируем создание нового студгородка, в Москве на базе МГТУ им. Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров", - добавил он.В этом году, как сообщается, планируется ввод в эксплуатацию четырех объектов на 3 490 мест, среди которых общежитие МГИМО на 1 898 мест, Балтийского федерального университета на 700 мест, Самарского государственного социально-педагогического университета на 392 места и Псковского государственного университета на 500 мест.
https://sn.ria.ru/20210323/shkola-1602435905.html
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навигатор абитуриента, дмитрий чернышенко, балтийский федеральный университет, мгту имени баумана, мгимо, москва, калужская область, образование - общество, общество

Чернышенко назвал сроки создания сети университетских кампусов

15:08 02.04.2021 (обновлено: 15:11 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сеть университетских кампусов будет создана в России до 2030 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"По поручению президента правительство готовит комплекс мероприятий по созданию кампусов мирового уровня. До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов. Строительство современных студенческих городков не только даст новые возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но также поспособствует развитию прилегающих к кампусу территорий", - сказал Чернышенко, чьи слова привели в его аппарате.
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Вице-премьер также отметил, что современный кампус - это многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие объекты спортивной инфраструктуры и культурно-досуговые пространства.
По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, слова которого также приводятся в сообщении, в ближайшие четыре года на развитие инфраструктуры образовательных организаций высшего образования будет направлено более 36 миллиардов рублей, а всего будет построено 36 объектов общей вместимостью 23 644 мест.
"Мы рассчитываем уже в следующем году начать активное строительство трех объектов. В Академгородке появится современный учебный кампус Новосибирского госуниверситета, в Пучкове Калужской области мы планируем создание нового студгородка, в Москве на базе МГТУ им. Баумана будут созданы более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров", - добавил он.
В этом году, как сообщается, планируется ввод в эксплуатацию четырех объектов на 3 490 мест, среди которых общежитие МГИМО на 1 898 мест, Балтийского федерального университета на 700 мест, Самарского государственного социально-педагогического университета на 392 места и Псковского государственного университета на 500 мест.
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Навигатор абитуриентаДмитрий ЧернышенкоБалтийский федеральный университетМГТУ имени БауманаМГИМОМоскваКалужская областьОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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