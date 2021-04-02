В Армении заявили, что данные об "Искандерах" не подлежат разглашению
ЕРЕВАН, 2 апр – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил Армении Артак Давтян заявил, что не может комментировать утверждения Азербайджана о возможном применении армянской стороной во время эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", поскольку эта информация не подлежит обнародованию.
В пятницу Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA). В ANAMA заявили, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин, в настоящее время ведется уточнение модификации ракет, при этом не объяснили, на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.
Армения опровергла утверждение о применении "Искандеров" в ходе последнего конфликта, хотя до этого премьер Никол Пашинян заявлял о том, что якобы Ереван использовал их. Минобороны РФ выражало недоумение по поводу слов Пашиняна.
"Ничего не могу сказать, так как это не подлежит обнародованию", - сказал Давтян, отвечая на вопрос журналиста, применяла ли армянская сторона "Искандеры".
В ноябре 2020 года бывший начальник службы военного контроля минобороны Армении, экс-глава генштаба Мовсес Акопян заявил, что в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе был применен оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", не указав, в каком направлении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Позднее Пашинян заявил о "невзорвавшихся" или "разорвавшихся на 10%" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. Агентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-секретаря премьера Мане Геворгян сообщило, что президент РФ Владимир Путин и Пашинян обсудили это заявление и "в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно".
В Минобороны РФ, комментируя высказывания Пашиняна, сообщали, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны. В Минобороны также отмечали, что высказывания премьера Армении об "Искандерах" могут быть следствием введения в заблуждение.