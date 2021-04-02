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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210402/iskander-1603914501.html
Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер" в Карабахе
Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер" в Карабахе
Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года, и... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T11:05
2021-04-02T12:07
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года, и показал фотографии частей ракет, передает корреспондент РИА Новости.Обломки ракет были представлены в пятницу на территории ОАО "Азерландшафт", их показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA). При этом ранее Армения опровергла утверждение о применении "Искандеров" в ходе последнего конфликта, хотя до этого премьер Никол Пашинян заявлял о том, что якобы Ереван использовал их. Минобороны РФ выражало недоумение по поводу слов Пашиняна.Представитель ANAMA в пятницу заявил журналистам, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин. По его словам, в настоящее время ведется уточнение модификации ракет. Представитель ANAMA, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E."В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер". Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер". Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.Ранее в Минобороны РФ заявили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%". В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210328/karabakh-1603167868.html
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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер" в Карабахе

11:05 02.04.2021 (обновлено: 12:07 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Тагавард в Нагорном Карабахе
Село Тагавард в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 2 апр – РИА Новости. Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет "Искандер", использованных, по утверждению Баку, Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года, и показал фотографии частей ракет, передает корреспондент РИА Новости.
Обломки ракет были представлены в пятницу на территории ОАО "Азерландшафт", их показали представители Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA). При этом ранее Армения опровергла утверждение о применении "Искандеров" в ходе последнего конфликта, хотя до этого премьер Никол Пашинян заявлял о том, что якобы Ереван использовал их. Минобороны РФ выражало недоумение по поводу слов Пашиняна.
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Представитель ANAMA в пятницу заявил журналистам, что фрагменты двух ракет были обнаружены в городе Шуша 15 марта при проведении очистки территорий от мин. По его словам, в настоящее время ведется уточнение модификации ракет. Представитель ANAMA, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что географические координаты обломков ракет следующие: 39°45'38.10"N 46°44'33.90"E и 39°45'27.80"N 46°45'25.80"E.
"В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер". Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете "Искандер". Все это подтверждает, что в период Отечественной войны, в частности, для уничтожения города Шуша, Армения использовала против Азербайджана ракеты "Искандер", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, когда были пущены ракеты и на основании чего сделан вывод об их применении именно осенью 2020 года.
Комментариями армянской стороны РИА Новости пока не располагает.
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Ранее в Минобороны РФ заявили, что "с недоумением и удивлением" ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%". В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои "Искандеры" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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