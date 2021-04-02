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США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России
США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России
Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) привело армию в максимальную степень боеготовности из-за перемещения российских войск. Об этом пишет... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-02T15:05
2021-04-02T18:13
россия
eucom
нато
дмитрий песков
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) привело армию в максимальную степень боеготовности из-за перемещения российских войск. Об этом пишет Politico.В статье отмечается, что этому способствовали несколько событий, произошедших на этой неделе. Речь идет об эскалации конфликта на востоке Украины, наращивании Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытии трех российских атомных подводных лодок в Арктике.Представитель EUCOM Венди Снайдер, в свою очередь, отказалась подробно обсуждать уровни боеготовности войск, сославшись на требования оперативной безопасности. Однако она отметила, что Европейское командование Вооруженных сил США "очень внимательно следит за ситуацией".Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих границ. Ранее в Черном море прошли учения Sea Shield 21 под руководством Румынии. В них приняли участие корабли Болгарии, Греции, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал усиление присутствия альянса в регионе "четким сигналом" Москве. Вооруженные силы Украины также организовали учения рядом с Крымом и применяли реактивные системы залпового огня "Смерч".Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от альянса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Москва принимает необходимые меры для защиты своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
https://ria.ru/20210402/ukraina-1603941161.html
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россия, eucom, нато, дмитрий песков, сергей шойгу, сша

США привели войска в Европе в максимальную боеготовность из-за России

15:05 02.04.2021 (обновлено: 18:13 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) привело армию в максимальную степень боеготовности из-за перемещения российских войск. Об этом пишет Politico.
В статье отмечается, что этому способствовали несколько событий, произошедших на этой неделе. Речь идет об эскалации конфликта на востоке Украины, наращивании Россией военной мощи вдоль границы, а также всплытии трех российских атомных подводных лодок в Арктике.

"Это новая демонстрация силы в Арктическом регионе. Американским Вооруженным силам еще предстоит достичь этого уровня", — говорится в статье.

Представитель EUCOM Венди Снайдер, в свою очередь, отказалась подробно обсуждать уровни боеготовности войск, сославшись на требования оперативной безопасности. Однако она отметила, что Европейское командование Вооруженных сил США "очень внимательно следит за ситуацией".
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Глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что действия НАТО зачастую носят "открытый антироссийский характер". Он подчеркнул, что ведомство предпринимает все необходимые меры по нейтрализации угроз, исходящих от альянса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Москва принимает необходимые меры для защиты своих рубежей, по периметру которых отмечается активность НАТО.
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